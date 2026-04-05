Mut\'ta Dağ Laleleri Arılara Besin Kaynağı Oldu

Mersin'in Mut ilçesinde baharın gelişiyle açan dağ laleleri arılara besin kaynağı oldu.

Palantepe Mahallesi'nde hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla dağ laleleri çiçek açtı.

Arazileri renklendiren laleler, polen toplayan arılar için besin kaynağı oldu.

Bölgede Arıcılık yapan Hasan Budak, AA muhabirine, arıların lalelerden yoğun şekilde polen getirdiğini söyledi.

Nektar verimini sezon içinde gözlemleyeceklerini belirten Budak, "Arılar bu poleni yavru beslemede kullanıyor. Bu da kolonilerin daha sağlıklı ve güçlü gelişmesini sağlıyor. Bu dönemde çiçekler az olduğu için dağ laleleri erken açarak arılar için adeta hayat kurtarıcı oluyor." dedi.