Burhaniyeli eğitmen 70\'den 7\'ye kitap yazdı

Burhaniye ilçesinde, Müzik Eğitmeni Hüseyin Arslan, enstrüman çalmada doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken 70'den 7'ye adlı kitabını yazdı. Kitabını bastırmak için çalmadık kapı bırakmadığını kaydeden Arslan, herkesin enstrüman çalabileceğini söyledi.

Burhaniye'de oturan 60 yaşındaki Hüseyin Arslan, 12 yıldan fazla Halk Eğitim ve Belediye Kültür Sanat Merkezlerindeki enstrüman eğitmenliği yaptığını söyledi. Çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini kaydeden Hüseyin Arslan, "Eğitim sürecinde, binlerce öğrencilerimden; çocuklar, ebeveynler ve yetişkinlerden enstrüman çalabilmeyi öğrenmek hakkında doğru bilinen yanlışlarla karşılaştım. Çoğunlukla bireysel ve toplumsal önyargılardan oluşmuş bu husustaki doğru bilinen yanlışlara karşı, mesleğimi çok sevdiğimden basit, kolay ve etkin olarak fark ettirmek adına bu kitabı yazdım. Enstrüman çalabilmeyi öğrenmek için ön yargılarla eğitime başlayanlar, öncelikle müzik eğitimindeki eksik ve yanlış beklentilerinden, öğrenmede zorluk yaşamaktadırlar. Bu zorluk, öncelikle, müzik eğitmenlerine yansımaktadır. Kursiyerlerin müzik eğitiminden yanlış ve eksik beklentileri yüzünden olumsuz baskılar oluşturduğunu gördüm.Yaşım geçti, acaba öğrenebilir miyim. Kulağım yok, sanırım. Sesim çirkin, söylemezsem olmaz mı gibi örneklerle karşılaşıyoruz. Bu örneklerden daha fazla olan ön yargılardan, müzik eğitimindeki yanlış eksik beklentiler karşısında, müzik eğitmenlerinin müfredata göre işlenecek ders konularını yeterince gereği gibi yapabilmesi için, her şeyden önce eğitime başlayanların bu ön yargılarından kurtulabilmesi için, çaba sarf etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu çabayı gösteren eğitimciler, kursiyerlerin eksik ve yanlış eğitim yönündeki beklentiler karşısında, olumsuz baskılar altında kalmaktadırlar ve her geçen gün eğitimin kalitesi de düşmektedir. Benim gibi bu hususlarda mücadele veren eğitimci meslektaşlarım, severek yaptığımız işten zevk alabilmek ve daha faydalı olabilmek için bu ön yargılardan kursiyelerimizin kurtulabilmesi için gereğinden fazla efor harcamaktadırlar. Ancak, bu husustaki sorunlar, toplumsal sorun haline geldiği ülkemizde, müzik eğitimcilerinin bireysel olarak yapabilecekleri şeyler, çok sınırlıdır. Bu durum, ülkemizde müzik sanatı ve eğitimlerinin bireylere ve topluma sağladığı değerli katkılarından yeter derecede faydalanamamalarına sebep olmakla birlikte, müzik kültürümüzün gelecek kuşaklara tam ve doğru aktarılmasını da olumsuz etkileri olmaktadır. 12 yılı aşkın bir müzik eğitmeni olarak, mesleğimi çok sevdiğimden ve toplumsal duyarlılık adına sorumluluk hissederek, ülkemizde konusunda ilk olacak bu 70'ten 7' ye kitabını kaleme aldım. Bunu bastırmak istiyorum "dedi. - BALIKESİR