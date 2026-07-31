Nazilli Belediyesi Ağustos ayında hizmetlerini sürdürecek

Nazilli Belediyesi, Ağustos ayı boyunca kent genelinde sürdüreceği yol, üstyapı ve sosyal yaşam alanı yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı. Merkez mahallelerde asfalt ve parke çalışmaları aralıksız sürerken, kırsal mahallelerde tamamlanan yol yatırımları ile birlikte sosyal tesislerden pazar yerlerine, spor alanlarından köy konaklarına kadar birçok noktada çalışmalar devam edecek.

Nazilli Belediyesi, güçlü mali yapısını sahaya yansıtarak hem merkezde hem de kırsalda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeler, planlı çalışma programı doğrultusunda tek tek hayata geçiriliyor.

Merkez mahallelerde asfalt ve parke çalışmaları Yeni Mahalle, Zafer, Turan, Şirinevler ve Dumlupınar başta olmak üzere birçok noktada sürerken, Aydoğdu ve Pınarbaşı mahallelerinde tamamlanan çalışmalarla yollar modern ve konforlu hale getirildi.

Kırsal mahallelerde ise Gedik, Gedikaltı, Bayındır, Dualar, Pirlibey, Kırcaklı, Mescitli, Esenköy ve Toygar mahallelerinde yol çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yol yatırımlarının yanı sıra İsabeyli Basketbol Sahası çevre düzenlemesi, Yeni Mahalle Pazaryeri düzenleme çalışmaları, Güzelköy İmam Evi çatı yapımı, İsabeyli Çok Amaçlı Sosyal Tesis Alanı düzenlemesi, Hamzallı Düğün Salonu çevre düzenlemesi ve Kocakesik Mahallesi Sosyal Tesis düzenleme çalışmaları da tamamlandı.

Arslanlı Mahallesi Sosyal Tesisi ve Pazar Yeri Çelik Çatı yapımı, Sevindikli Belediye Hizmet Binası çelik çatı çalışması, Pınarbaşı Futbol Sahası düzenlemesi ile Samaili Mahallesi menfez yapımı ise devam eden yatırımlar arasında yer alıyor.

Önümüzdeki süreçte Yukarı Örencik, Dereağzı, Bağcıllı, Ovacık, Yaylapınar, Sevindikli, Bozyurt, Toygar ve Esenköy mahallelerinde yeni yatırımlar da etap etap hayata geçirilecek.

Nazilli Belediyesi olarak hizmet anlayışlarının planlı, üretken ve sürdürülebilir olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Artık yalnızca günü kurtaran değil, geleceği planlayan güçlü bir belediye var. Mali disiplinimizi sağlayarak kaynaklarımızı hizmete dönüştürdük. Bugün merkez mahallelerimizde asfalt ve parke çalışmalarını hızla sürdürürken, kırsal mahallelerimizde de yol, sosyal tesis, spor alanı ve yaşam alanı yatırımlarını bir bir hayata geçiriyoruz. Her tamamlanan iş, daha güçlü bir Nazilli'nin temeli. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.