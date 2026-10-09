Niğde Kemerhisar'daki Tyana Antik Kenti'nde Roma Hamamı kazıları 20 yıl sonra başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde Kemerhisar'daki Tyana Antik Kenti'nde Roma Hamamı kazıları 20 yıl sonra başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Kemerhisar\'daki Tyana Antik Kenti\'nde Roma Hamamı kazıları 20 yıl sonra başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Bor Kemerhisar'daki Tyana Antik Kenti'nde Roma Hamamı kazıları 20 yıl sonra yeniden başladı. Geleceğe Miras Projesi kapsamında hamamın önceki evreleri ile palestra ve gymnasium gibi yapıların ortaya çıkarılması, Roma öncesi bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde yer alan Roma Hamamı'nda 20 yıl aradan sonra kazı çalışmaları yeniden başladı???????.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında antik kentteki hamamda yürütülen kazılarda, Roma Hamamı'nın daha önceki evrelerinin tespit edilmesiyle hamamla bağlantılı palestra (spor alanı veya avlu) veya gymnasium (gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel eğitim aldığı, spor ve kültür merkezi) gibi yapıların varlığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Kazı çalışmalarında, Roma'dan daha önceki dönemlere ait kültür varlıklarına ilişkin yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Tyana Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, AA muhabirine, Roma Hamamı'nda kazıların 20 yıl aradan sonra yeniden başladığını söyledi.

Kazının devam ettiği hamam dışında antik kentte en az iki hamamın daha olduğuna dikkati çeken Doğanay, bunların tespiti için de çalışma başlatacaklarını belirtti.

Tyana'nın Roma döneminde Kapadokya bölgesinin metropol kenti olduğunu ve kazdıkları hamamın milattan sonra 213'te Caracalla tarafından yapıldığını anlatan Doğanay, şöyle devam etti:

"Caracalla'dan sonraki imparatorlar döneminde de bu hamamın yapısında değişiklikler yapılmış. Biz bunu kesin olarak görüyoruz. Hamamdaki kazılar 2002'de başlamış ve 4 yıl süreyle devam etmiş. Hamamda birçok kalıntı, buluntu ortaya çıkarılmış. Mevcut yapısını, planını anlayabiliyoruz. Halk tipi bir hamam olduğunu kesin olarak biliyoruz. Bulunduğu yer itibarıyla Tyana Höyüğü'nün güney yamaçlarında bir hamam. Isıyı en fazla alacağı yön burası ve Roma Havuzu'ndan kemerlerle gelen suyun önemli bir kısmının hamama geldiğini tahmin ediyoruz. Çünkü arada yaptığımız kazılarda bu hamama doğru gelen su künklerinin varlığını görüyoruz."

"Tunç Çağı tabakası üzerinde inşa edildiğini öğrendik"

Doğanay, temel amaçlarının hamamın daha önceki evrelerini tespit etmek olduğunu ifade ederek, bu yıl büyük oranda alandaki moloz ve çöp tabakasını kaldırmakla meşgul olduklarını söyledi.

Kazıda sondajla 2 metreye yakın kotta hamam yapısının bir Tunç Çağı tabakası üzerinde inşa edildiğini öğrendiklerini belirten Doğanay, "Bundan sonraki çalışmalarımızda hem hamamın bütün birimlerini ortaya çıkaracağız hem de hamamla bağlantılı spor aktivitelerinin yapıldığı palestra ve gymnasium gibi yapılar varsa ortaya çıkarmış olacağız. Aynı zamanda kentin Roma'dan çok daha öncesine ait kültür varlığına dair önemli bulgulara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Doğanay, kazı çalışmalarında yapının korunmasına yönelik tedbirler de aldıklarını kaydetti.

Tarihi Roma Hamamı'nı bölge turizmine kazandırmak istediklerini dile getiren Doğanay, "Kapadokya bölgesinde böylesi bir hamam kompleksinin varlığı söz konusu değil. Dolayısıyla Tyana'nın turizme ve bölge ekonomisine kazandırılması kapsamında Roma Hamamı'nın da Tyana Antik Kenti gezi güzergahına dahil edilmesi, hamam yapısının da bir destinasyon noktası olması için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatKemerhisarKültürTurizmNiğdeMirasRomaBorSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü Ukrayna’dan BM’ye “acil toplanma“ çağrısı Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye "acil toplanma" çağrısı
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:24
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:50:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Niğde Kemerhisar'daki Tyana Antik Kenti'nde Roma Hamamı kazıları 20 yıl sonra başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei