NÖHÜ'lü Öğrencilerden Uluslararası Başarı - Son Dakika
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NÖHÜ'lü Öğrencilerden Uluslararası Başarı

NÖHÜ\'lü Öğrencilerden Uluslararası Başarı
15.06.2026 12:24
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden 20 öğrenci, uluslararası sergide önemli bir başarı elde etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Sanat Kulübü üyesi 20 öğrenci, dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların katıldığı uluslararası bir organizasyonda eserleriyle yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

İletişim fakültesinin dört farklı bölümünden 19, Güzel Sanatlar Fakültesinden ise 1 öğrencinin katıldığı ekip, 'Post-Modern' yaklaşımı odağına alan ve 40 ülkeden bin 210 katılımcının bin 250 eserle yer aldığı POMO VI Uluslararası Posta Sanatı (Mail Art) Sergisinde üniversiteyi başarıyla temsil etti. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Şahin'in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 14 Mayıs-12 Haziran 2026 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sergi öncesinde atölye çalışması düzenlendi

Öğrencilerin sergiye hazırlanması amacıyla NÖHÜ Sanat Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur tarafından 25 Şubat 2026 tarihinde İletişim Fakültesi Sinema Salonu'nda uygulamalı 'Posta Sanatı Atölyesi' gerçekleştirildi.

Atölye kapsamında öğrenciler, posta sanatının tarihi gelişimi, estetik yaklaşımı ve postmodern sanat anlayışı hakkında bilgi edinirken, hazırladıkları eserlerin uluslararası sergilere gönderim süreçlerini de uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

NÖHÜ Sanat Kulübü bünyesinde hazırladıkları eserlerle üniversiteyi uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler; Arda Salman, Ayşe Geren, Ayşegül Ünver, Behiye Keske, Ece Bilen, Gonca Uslu, Helin Mansuroğlu, Hilal Düz, Kardelen Nur Uzun, Kübra Kargıdan, Mehmet Güden, Muhammed Ölmez, Nehir Akalin, Nehir Aydoğmuş, Nida Yılmaz, Nisanur Engin, Seher Akkaya, Sudenur Karaduman, Şebnem Akyüz ve Zehra Gamze Takkun oldu.

Öğrencilerin eserlerinin ilerleyen dönemde serginin e-kataloğunda da yer alacağı belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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