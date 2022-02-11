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Nuruosmaniye Camii'nin altındaki tarihi mazhen ikinci kez ziyarete açıldı - Son Dakika

Nuruosmaniye Camii'nin altındaki tarihi mazhen ikinci kez ziyarete açıldı

11.02.2022 18:34

Nuruosmaniye Camii'nin altındaki tarihi mazhen ikinci kez ziyarete açıldıİSTANBUL Tarihi Kapalıçarşı'nın yakınındaki Nuruosmaniye Camii'nin altında bulunan tarihi mahzen ikinci kez ziyarete açıldı.

Nuruosmaniye Camii'nin altındaki tarihi mazhen ikinci kez ziyarete açıldı

İSTANBUL Tarihi Kapalıçarşı'nın yakınındaki Nuruosmaniye Camii'nin altında bulunan tarihi mahzen ikinci kez ziyarete açıldı. Mahzende, Yeditepe Bienali kapsamında modern ve geleneksel tekniklerle yapılmış eserler sergileniyor.

Tarihi Kapalıçarşı yanıbaşındaki iki buçuk asırlık Nuruosmaniye Camii'ndeki mahzen, yeniden ziyarete açıldı. İlk kez 2018 yılında açılan mahzen yeniden kapılarını açarak 7 Mart'a kadar ziyaretçi kabul edilecek. 825 metrekare kullanım alanlı, 2 bin 42 metrekare büyüklüğündeki mahzen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 'Çerçeve İçi - Çerçeve Dışı' temasıyla yola çıkan Bienal, 7 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bienal, İstanbul'la özdeşleşmiş dört ayrı mekanda, 226 sanatçıya ait 282 esere ev sahipliği yapıyor.

"Ziyaretçiler eserlerden çok etkileniyorlar"

Mahzen ve sergi hakkında bilgi veren Rehber Beyza Karaman, "Burası Nuruosmaniye Camii'nin mahzeni oluyor. Cami'ye zemin oluşturma amacıyla yapılmış ve daha önce hiç kullanılmamış. Şu anda ise sadece sergi için kullanılıyor. Buranın Bizans'tan kaldığını düşünüyorlar ama öyle değil. 18. Yüzyılda birinci Mahmut tarafından yapılmış. Sarnıçta olduğu düşünülüyor ama genelde farklı yorumlar oluyor. Burada şu anda Yeditepe Bienalin sergisi var. Yaklaşık 13 eser var. Daha çok Türk sanatlarının modern tekniklerle yorumlanmış hali sergileniyor. Ziyaretçiler eserlerden çok etkileniyorlar. Sergi tamamen ücretsiz ve 7 Mart'a kadar ziyaretçilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Nuruosmaniye Camii'nin altındaki tarihi mazhen ikinci kez ziyarete açıldı
Nuruosmaniye Camii'nin altındaki tarihi mazhen ikinci kez ziyarete açıldı
Nuruosmaniye Camii'nin altındaki tarihi mazhen ikinci kez ziyarete açıldı

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İstanbul, Bienal, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nuruosmaniye Camii'nin altındaki tarihi mazhen ikinci kez ziyarete açıldı - Son Dakika


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