Ödemiş\'te Sağlıklı Yaşam Festivali

15.05.2026 17:13
Yeşilfest, öğrencileri ve aileleri sağlıklı yaşam bilinci etrafında bir araya getirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan 80. Yıl Efe İlkokulu tarafından düzenlenen "Yeşilfest Sağlıklı Yaşam Festivali", öğrenciler, veliler ve mahalle sakinlerini sağlıklı yaşam bilinci etrafında bir araya getirdi.

Süleyman Demirel Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu. 80. Yıl Efe İlkokulu 3/F sınıfı "Üretken Üçler Yeşil Kalpler Takımı" tarafından hayata geçirilen festivalin proje yürütücülüğünü Sınıf Öğretmeni Şakire Yiğit üstlendi. Festival kapsamında "Dijital Detoks, Sağlıklı Beslenme, Hareketli Yaşam ve Çevre Bilinci" konularında farkındalık oluşturulması hedeflenirken, katılımcılara ekranlardan uzak, doğayla iç içe bir yaşam modeli uygulamalı olarak tanıtıldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat İçel, Yeşilay İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Süleyman Demirel Mahallesi Muhtarı Necmiye Aksoy ile sağlık çalışanları ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri katılım sağladı.

Festival coşkusu öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri ve karate performanslarıyla zirveye taşındı. Büyük beğeni toplayan gösteriler izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Kurulan eğitim stantlarında doktorlar ve hemşireler tarafından çocuklara sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma konularında bilgiler verilirken, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri doğal ve sağlıklı beslenme yöntemlerini anlattı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler mahallede sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirerek hazırladıkları bilgilendirici broşürleri vatandaşlara dağıttı. Festival alanında oluşturulan "Dijital Detoks Kutusu" ise dikkat çekici uygulamalardan biri oldu. Katılımcılar, etkinlik süresince ekranlardan uzak kalmak amacıyla cep telefonlarını özel olarak hazırlanan kutulara bıraktı.

Çevre bilinci temasıyla hazırlanan geri dönüşüm standında atık çoraplardan kuklalar yapılırken, mavi şişe kapaklarından dev bir kalp figürü oluşturuldu. Ayrıca çocuklar çiçek dikimi etkinliklerine katıldı, kukla gösterilerini izledi, geleneksel topaç çevirme oyunları oynadı ve fiziki parkur yarışlarında doyasıya eğlendi.

Festival alanında yer alan "Seni bugün burada en çok ne mutlu etti?" panosu da etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Katılımcılar duygu ve düşüncelerini yazarak günün anısını ölümsüzleştirdi.

Sağlıklı yaşam bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çeken festival, hem eğitici hem de eğlenceli yönüyle mahalle sakinlerinden tam not aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

