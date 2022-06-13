Ödüllü oyun yazarlığı yarışmasına başvurular başladı

Güngören Belediyesi'nin kültür-sanat alanında Türk tiyatrosuna yeni metinler ve yazarlar kazandırmak amacıyla başlattığı ödüllü oyun yazarlığı yarışmasına başvurular alınmaya başlandı. Yarışmada dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra birinci olan eserin sahnelenmesi de yapılacak.

Güngören Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nce düzenlenen ve 5 kişiden oluşan bağımsız seçici kurul tarafından değerlendirilecek Tiyatro Oyun Yazarlığı Yarışması'na son katılım 19 Ağustos olarak belirlendi. Türk tiyatrosuna yeni metinler ve yazarlar kazandırmak amacıyla hazırlanan yarışmada özgün dil ve üslubun gelişmesinin yanı sıra Türkiye'yi dünya coğrafyasında temsil edecek yeni eserlerin çıkartılması amaçlanıyor.

Yarışmaya İstanbul genelinde yaşayan ve Türkçe eser veren herkes katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini Güngören Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne 19 Ağustos tarihine kadar kargoyla ya da elden teslim etmesi gerekiyor.

Yarışmada seçici kurul tarafından dereceye girenlere çeşitli ödüller dağıtılacak. Birinciye 10 bin lira ödülün yanı sıra eseri de sahnelenecek. İkinciye 5 bin lira, üçüncüye ise 2 bin 500 lira değerinde hediye çeki verilecek.