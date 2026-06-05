Of'ta Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Of'ta Kitap Fuarı Açıldı

05.06.2026 15:52
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Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen kitap fuarının açılışında Kaymakam Akça konuştu.

Trabzon'un Of ilçesinde Kitap Fuarı düzenlendi.

Of Kaymakamlığı ile Of Belediyesince Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda organize edilen fuarın açılışına, Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve davetliler katıldı.

Kaymakam Akça, kitapların en iyi dost ve arkadaş olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize ve kitapseverlere kitap dolu günler diliyorum." dedi.

Fuar, 14 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Of'ta Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

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