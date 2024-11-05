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Kültür Sanat

Öğrenciler Tarihi Koridora Müze Kurdu

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Ünye'deki lise öğrencileri, koridoru tarihi eserlerle dolu bir müzeye dönüştürdü.

05.11.2024 10:28
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Liseli öğrenciler okul koridorunu 100 yıllık eserlerin olduğu tarihi müzeye çevirdi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri okulun bir koridorunu asırlık eserlerin olduğu tarihi müzeye çevirdi.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri okulun bir köşesini müze ile taçlandırarak, hem öğrencilere hem de gelen ziyaretçilere unutulmaz bir tarih yolculuğu sunuyor. Görsel Sanat Öğretmeni Özlem Abay öncülüğünde "Ordu Yaşam ve Kültür Müzesi" ismiyle tarihi eserlerle dolu müzeye dönüştüren okulun giriş katındaki koridor, barındırdığı eserlerle tarihe ışık tutuyor. Eski işlemeler, bakır kaplar, gaz lambası, radyo, saat, sepet, tava, sürahi gibi tarihi eşyaların yanı sıra, yüz yıllık gelinlikte bulunuyor.

"Müzemizde yüzün üzerinde eser bulunmaktadır"

Okulun köşesinde açılan müzede yüzün üzerinde eserin bir araya getirildiğini ifade eden Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Görsel Sanat Öğretmeni Özlem Abay, "Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi olarak görsel sanatlar dersinde öğrencilerimiz ile birlikte Ordu'nun sosyal ve kültürel zenginliklerini oluşturduğumuz müzede hazırladık. Müzemizde yaklaşık yüzün üzerinde eser bulunmaktadır. Bu eserlerimizin arasında yüz yıllık gelinlikten, doksan yıllık bakır kaplara kadar günlük hayatlara tanıklık etmiş geçmişimizden günümüze değerlerimizi taşıyan eserler oluşmaktadır. Öğrencilerimiz bu oluşturduğumuz müzeye çok büyük ilgi gösterdi. Özellikle velilerimiz, aileler ve öğretmen arkadaşlarımız hepsi burada oluşturduğumuz geçmişin değerlerini günümüze taşıyan kültür müzemizi ilgiyle karşıladılar" dedi.

"Eski değerleri yeniden kazanmak bizlerin elinde"

Okulda oluşan müzeye ailelerinde destek verdiğini ifade eden Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Merve Sude Uysal, "Bu müzemizde yüzden fazla eser eski işlemeler, bakır kaplar, gaz lambası veya radyoya kadar arkadaşlarımızla beraber her şeyi topladık. Tabi önce bu durumu ailelerimizle paylaştığımızda eski eşyaların hatıralarını onlardan dinleyerek eskileri yeniden yaşadık. Bu eşyaları buraya getirerek onların eski değerlerini yeniden kazandırmanın bizlerin elinde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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