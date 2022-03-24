Öğretmenler kurdukları tiyatro grubu ile sahnede de hayat dersi veriyor - Son Dakika

Erzincan'da yoğun geçen okul mesailerine rağmen boş zamanlarını tiyatro ile değerlendiren bir grup öğretmen, sahneledikleri oyunlarla da izleyicilere hayat dersi veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2018'de oluşturulan "öğretmen gelişim atölyeleri" kapsamında kentteki ilk ve ortaokul ile liselerde görev yapan 14 öğretmen, hem stres atmak hem de bir sanat dalıyla ilgilenmek amacıyla "Öğretmen Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

İlk yıl sahneye koydukları "Komşu köyün delisi" oyunu ile güzel tepkiler alan öğretmenler, 31 Mart'ta ikinci oyunları "Bugün git yarın gel" ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Öğretmenler, sahne dekorlarını ise Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki meslektaşlarının desteğiyle oluşturuyor.

"İlk tiyatro oyunumuz çok beğeni topladı"

Oyunun yönetmeni ve aynı zamanda sınıf öğretmeni Cem Yılmaz, AA muhabirine, tiyatro kültürünü vatandaşlar ile öğrencilere sevdirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"İlk oyunumuzu 2018 yılında 'Komşu köyün delisi' olarak sahneledik. Bu tiyatro oyunumuz çok beğeni topladı. Bunun üzerine 'biraz daha uzun bir oyun çıkaralım' dedik. 'Bugün git yarın gel' adlı oyunu çıkartmaya karar verdik. Her şeyimizi tam hazırladık sonra pandemi girdi. İki yıldır bu anı bekliyorduk. Aylardır çalışıyoruz ve büyük çaba sarf ettik. Arkadaşlarımızla haftada 3-4 gün akşam saat 22.00'ye kadar okuldan sonra çalıştık ve sonunda oyunumuzu çıkarttık. İnşallah alkışımız bol olur çünkü bu insanların tek bir isteği var oda alkışlara doymak."

Tiyatro grubundaki edebiyat öğretmeni Eda Pınar ise sahneye çıktığında farklı duygular yaşadığını anlattı.

Oyun sonunda izleyicilerden alkış almanın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Pınar, "Normal hayatta belki hiç yaşayamayacağım, olamayacağım bir karakteri düşünebilmek ve onu anlamaya çalışmak, onun gibi olabilmek bu beni en çok etkiliyor. Sahnede zaman zaman çok heyecanlanıyorum. Ancak yerinizi aldığınızda oyun akmaya başlıyor." dedi.

"Seyircinin alkışı, en büyük sermayemiz"

İngilizce Öğretmeni Nuri İbiş de meslektaşları ile zorlu bir sürecin ardından tiyatro oyununu sahnelemeyi başardıklarını belirterek, "Tiyatro ile tanışmamız çok geç oldu. Keşke tiyatro ile daha önce tanışmış olsaydım. Herkes burada içinden geldiği gibi samimi bir şekilde katkı sağladığı için seyirci bunu fark edebiliyor. Onların alkışları tabi bizim en büyük sermayemiz. Bizi motivede eden bu. Oyunumuzu izleyenler bir sonraki oyunu sabırsızlıkla bekliyor." diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Emine Beyza Odabaş da arkadaşlarıyla oyuna sıkı hazırlandıklarını aktardı.

Tiyatro ile kendilerini bulduklarını söyleyen Odabaş, "Oyunlarımızda güzel mesajlar veriyoruz. Öğretmen olduğumuz için içeriklerini ona göre seçiyoruz. Aslında okulda verdiğimiz derslerin yanı sıra tiyatro oyununda da sanatı kullanarak insanlara önemli dersler veriyoruz." ifadelerini kullandı.