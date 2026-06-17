OMÜ'de 62 öğrenciden 168 eserlik mezuniyet sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OMÜ'de 62 öğrenciden 168 eserlik mezuniyet sergisi

OMÜ\'de 62 öğrenciden 168 eserlik mezuniyet sergisi
17.06.2026 13:05  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2025-2026 mezuniyet sergisi törenle açıldı. 62 öğrencinin 168 eseri sanatseverlerle buluştu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Sergisi düzenlenen törenle açıldı. Fakültenin dört bölümünden mezun olan öğrencilerin eser ve projelerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerden ilgi gördü.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet sergisinde, öğrencilerin dört yıllık eğitim süreçlerinde ortaya koydukları çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Endüstriyel Tasarım, Grafik, Resim ile Seramik ve Cam bölümlerinden mezun olan öğrencilerin proje ve eserleri yer aldı. Toplam 62 öğrencinin katıldığı sergide, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerine ait 20 proje, Grafik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 74 çalışma, Resim Bölümü öğrencilerinin ürettiği 46 eser ile Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinin 28 eseri sergilendi. Böylece mezuniyet sergisinde toplam 168 çalışma sanatseverlerle buluştu.

Fakültenin 2012 yılında kurulduğu ve bugün dört aktif bölümde 640 lisans öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken, serginin öğrencilerin akademik ve sanatsal gelişimlerinin önemli bir çıktısı olduğu ifade edildi. Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan, "Bilindiği gibi sanat ve tasarım sergileri, Güzel Sanatlar Fakültelerinin varlık nedenini ve toplumla kurduğu bağı gösteren en önemli aynalardan biridir. Sanatçılar ve tasarımcılar, yalnızca kişisel ve mesleki gelişimleriyle sınırlı kalmaz; toplumsal estetik beğeninin oluşmasına katkı sağlayarak çok önemli bir görev de üstlenirler. Öğrencilerimizin bu ilk profesyonel adımlarına, gözlerindeki umut ve heyecana tanıklık etmek, bir eğitimci olarak bizler için en büyük mutluluk ve gurur vesilesidir. Onlara rehberlik eden tüm öğretim elemanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sanatçı ya da tasarımcı olmak, yalnızca dört yılda kazanılan teknik bilgi ve donanımdan ibaret değildir. Bu unvan; dünyanın, ülkemizin ve çağımızın sorunlarına duyarlı olmayı, evrensel bir sorumluluk taşımayı ve öğrenme tutkusunu yaşam boyu sürdürmeyi gerektirir. Bugün itibarıyla sanat ve tasarım dünyasında, kendi özgür iradenizle yürüyeceğiniz büyük yolculuğun ilk ve en anlamlı adımını atıyorsunuz. Bu sergide, geleceğe bırakacağınız güçlü izlerin ilk ipuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.

Sergi açılışı Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat OMÜ'de 62 öğrenciden 168 eserlik mezuniyet sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:38:34. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ'de 62 öğrenciden 168 eserlik mezuniyet sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.