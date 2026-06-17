OMÜ\'de 62 öğrenciden 168 eserlik mezuniyet sergisi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Sergisi düzenlenen törenle açıldı. Fakültenin dört bölümünden mezun olan öğrencilerin eser ve projelerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerden ilgi gördü.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet sergisinde, öğrencilerin dört yıllık eğitim süreçlerinde ortaya koydukları çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Endüstriyel Tasarım, Grafik, Resim ile Seramik ve Cam bölümlerinden mezun olan öğrencilerin proje ve eserleri yer aldı. Toplam 62 öğrencinin katıldığı sergide, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerine ait 20 proje, Grafik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 74 çalışma, Resim Bölümü öğrencilerinin ürettiği 46 eser ile Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinin 28 eseri sergilendi. Böylece mezuniyet sergisinde toplam 168 çalışma sanatseverlerle buluştu.

Fakültenin 2012 yılında kurulduğu ve bugün dört aktif bölümde 640 lisans öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken, serginin öğrencilerin akademik ve sanatsal gelişimlerinin önemli bir çıktısı olduğu ifade edildi. Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan, "Bilindiği gibi sanat ve tasarım sergileri, Güzel Sanatlar Fakültelerinin varlık nedenini ve toplumla kurduğu bağı gösteren en önemli aynalardan biridir. Sanatçılar ve tasarımcılar, yalnızca kişisel ve mesleki gelişimleriyle sınırlı kalmaz; toplumsal estetik beğeninin oluşmasına katkı sağlayarak çok önemli bir görev de üstlenirler. Öğrencilerimizin bu ilk profesyonel adımlarına, gözlerindeki umut ve heyecana tanıklık etmek, bir eğitimci olarak bizler için en büyük mutluluk ve gurur vesilesidir. Onlara rehberlik eden tüm öğretim elemanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sanatçı ya da tasarımcı olmak, yalnızca dört yılda kazanılan teknik bilgi ve donanımdan ibaret değildir. Bu unvan; dünyanın, ülkemizin ve çağımızın sorunlarına duyarlı olmayı, evrensel bir sorumluluk taşımayı ve öğrenme tutkusunu yaşam boyu sürdürmeyi gerektirir. Bugün itibarıyla sanat ve tasarım dünyasında, kendi özgür iradenizle yürüyeceğiniz büyük yolculuğun ilk ve en anlamlı adımını atıyorsunuz. Bu sergide, geleceğe bırakacağınız güçlü izlerin ilk ipuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.

Sergi açılışı Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş da katıldı. - SAMSUN