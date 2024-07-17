Ordu'da Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu'da Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali Başladı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı. Festivalin ilk gününde halk oyunları gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirildi. Festival kapsamında tarım ve hayvancılığı teşvik eden yarışmalar düzenlenecek ve güreşler yapılacak. Festivalin beş gün boyunca 150 bin kişinin katılımı bekleniyor.

17.07.2024 19:49
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Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde, Aybastı Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin ilk gününde halk oyunları gösterisi sunuldu.

İlçe belediye binası önünde mehteran takımının da konser verdiği etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aybastı Belediye Başkanı Gündoğar, AA muhabirine, festival kapsamında bugün Kızılot Yayla Şenliklerini de yaptıklarını söyledi.

Pazara kadar devam edecek festivalde yarın tarım ve hayvancılığı teşvik eden yöresel yarışmaların yapılacağını anlatan Gündoğar, üçüncü gün ise rahvan at yarışları ve ardından güreşlerin başlangıcının gerçekleştirileceğini belirtti.

Gündoğar, 1700 civarında güreşçinin katılmasını beklediklerini belirterek, "Cumartesi akşam da Resul Dindar'ın Aybastı merkezde konseri var. Pazar günü güreşlerin finalleri olacak. Beş günlük festivalimize en az 150 bin kişinin geleceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki otellerin rezervasyonları şu anda yüzde 100 dolu." dedi.

Kaynak: AA

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