Ordu'da tarihi Cevat Bey Konağı koruma altına alındı - Son Dakika
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Ordu'da tarihi Cevat Bey Konağı koruma altına alındı

05.04.2022 14:18
Ordu'da tarihi Cevat Bey Konağı koruma altına alındı

Ordu'nun Çamaş ilçesindeki tarihi Cevat Bey Konağı, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Ordu'nun Çamaş ilçesindeki tarihi Cevat Bey Konağı, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 1909 yılında Çamaş Ailesi'nden Osman Ağa tarafından yaptırılan 18 odalı konağın belediye tarafından koruma altına alındığı belirtildi.

Avlusunda bir aşevi, bir de fırın bulunan konağın aslına uygun restore edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genişçe bir bahçe içerisinde fırın ve müştemilatın da yer aldığı 18 odalı konak, Osmanlı döneminden kalma sivil mimari örneği olarak göz dolduruyor. Ordu yöresinde kültürel değişikliğe uğramamış eski Anadolu kültürünü yansıtan tescilli bir kültür varlığı olan yapı, tarihi dokusuna zarar verilmeden yıllarca işlevselliğini sürdürecek şekilde yenilenecek. Tarihsel süreç içerisinde birçok yaşanmışlıkları üzerinde barından kültür varlıklarını geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışması ile özgün şeklini daha iyi yansıtacak olan konak, daha güzel ve ferah ortamda ziyaretçilerini ağırlayarak bölge turizmine katkı sunacak."

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Osmanlı, Çamaş, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da tarihi Cevat Bey Konağı koruma altına alındı - Son Dakika


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