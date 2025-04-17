Ordu\'da Turizm Haftası Kutlaması

Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde organize edilen program, kadın girişimcilerin hazırladığı el sanatları ve yöresel ürünler sergisinin açılışıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada, Ordu'nun güzelleşmesi ve kalkınması için uğraştıklarını söyledi.

Güler, Ordu'nun görülmeye değer doğal güzellikleri olduğunu, turistin devamlı olarak kalmasını sağlayacakları çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise Ordu'nun doğal güzellikleri, bitki örtüsü, mavi ve yeşilin kucaklaştığı kıyıları ile tarihin yanı sıra kültür ve doğa turizminde de iddialı bir şehir olduğunu belirtti.

Toparlak, kentte turizmin çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür, gastronomi, inanç, kruvaziyer, kış, doğa, deniz ve sağlık turizminde bir atılımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Genç de "Turizmde Kültürel Miras Alışverişi ve Sürdürülebilirliğinin Önemi" konulu sunum yaptı.

Kentin turizmine katkı sunanlara teşekkür belgesi verilen programda, Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo ve halk oyunları gösterisi sundu.

Programa, Vali Muammer Erol, bazı daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.