Ordu\'da öğretmenlerden Türk halk müziği konseri

22.05.2026 12:44  Güncelleme: 12:45
Ordu'nun Kumru ilçesinde, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan polis ve sağlık çalışanlarının da destek verdiği 'Türk Halk Müziği Öğretmen Korosu' ilk konserini verdi. Konsere şair Dursun Ali Akınet de katıldı.

Kumru Kaymakamlığı ve Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen program, Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı. İlçedeki sanatseverlerin ve çevre ilçelerden gelen misafirlerin yoğun katılım gösterdiği konser öncesi salon tamamen dolarken, program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Koro şefliğini Kumru Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu Müzik Öğretmeni Alparslan Doğukan Yeşilbaş'ın üstlendiği konserin sunuculuğunu ise Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Yalçın gerçekleştirdi. Şef Yeşilbaş öncülüğünde sahne alan koro ekibi, geçmişten günümüze uzanan ve hafızalarda yer edinen birbirinden değerli türküleri seslendirdi. Türkülerin duygu yüklü hikayeleriyle zenginleşen program, izleyicilere zaman zaman duygusal anlar yaşatırken, başarılı sahne performansı salonu dolduran dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Şair Dursun Ali Akınet geceye renk kattı

Konserin en anlamlı sürprizlerinden biri ise Türk halk müziğine ve gönüllere taht kuran eserlerin sahibi, şair Dursun Ali Akınet'in davetliler arasında yer alması oldu. Akınet'in katılımı, nedeniyle selamlama yaptığı sırada davetliler ayakta alkışladı.

İlçede ilk kez düzenlenen sanat gecesine Kumru Kaymakamı Bahri Gökalp, Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

