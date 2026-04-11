Osmaniye\'de 8. Kitap Fuarı yoğun ilgiyle açıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 09:54  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve 'Okuyan Şehir Osmaniye' sloganıyla başlayan 8. Kitap Fuarı, 120 yayınevi ve yazarın katılımıyla yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca imza günleri, söyleşiler ve kültürel etkinlikler yer alacak.

Osmaniye'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Osmaniye Belediyesi tarafından "Okuyan Şehir Osmaniye" sloganıyla düzenlenen fuar, yoğun katılımla başladı.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda 2 bin metrekare kapalı alanda kurulan fuarda, 120 yayınevi ve 120 yazar yer alıyor. Yüzlerce yazar ve binlerce kitabın okurlarla buluştuğu etkinlikte, her yaştan kitapsever için farklı türlerde eserler sergileniyor. 10-19 Nisan tarihleri arasında açık kalacak fuarda imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Kitapseverler, fuar boyunca sevdikleri yazarlarla bir araya gelme ve yeni çıkan kitapları yakından inceleme fırsatı bulacak.

Fuarı ziyaret eden öğrenciler, vatandaşlar ve yazarlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Katılımcılar, bu tür organizasyonların kente kültürel anlamda önemli katkı sağladığını ifade etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye Belediyesi, Kültür Sanat, Osmaniye, Edebiyat, Etkinlik, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:40:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.