Osmaniye\'de 8. Kitap Fuarı yoğun ilgiyle açıldı

Osmaniye'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Osmaniye Belediyesi tarafından "Okuyan Şehir Osmaniye" sloganıyla düzenlenen fuar, yoğun katılımla başladı.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda 2 bin metrekare kapalı alanda kurulan fuarda, 120 yayınevi ve 120 yazar yer alıyor. Yüzlerce yazar ve binlerce kitabın okurlarla buluştuğu etkinlikte, her yaştan kitapsever için farklı türlerde eserler sergileniyor. 10-19 Nisan tarihleri arasında açık kalacak fuarda imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Kitapseverler, fuar boyunca sevdikleri yazarlarla bir araya gelme ve yeni çıkan kitapları yakından inceleme fırsatı bulacak.

Fuarı ziyaret eden öğrenciler, vatandaşlar ve yazarlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Katılımcılar, bu tür organizasyonların kente kültürel anlamda önemli katkı sağladığını ifade etti. - OSMANİYE