Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi

12.05.2022 12:31

Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisiOSMANİYE Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi açıldı.

Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi

OSMANİYE Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi açıldı. Arı kuşu, Turaç, Çeltikçi, Şahin, Puhu gibi 25 kuş türünün yer aldığı sergiyi ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, fotoğraflar hakkında bilgiler aldı.

Osmaniye'nin kuş zenginliğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Erdinç Yılmaz, "Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisini açtılar. Sergide şunu gördük gerçekten Osmaniye'de çok güzel kuş türleri var. Osmaniye'nin bu zenginliğini de görmekten çok mutu olduk. Biliyorsunuz Kırmıtlı Kuş Cennetimiz var. Bu türlerin hemen hepsi buraya uğruyor. Orası da kuşlar için gerçekten çok güzel bir mekan. Ben böylesine güzel bir çalışma yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Serginin açılışına Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra DKMP 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Turgay Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Oktay Deniz katıldı.

Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi
Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi
Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi
Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi

YORUMLAR
500
İnce'den 6'lı muhalefete: 'Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?' İnce'den 6'lı muhalefete: 'Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?' Yunanistan'ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı Yunanistan'ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Osmaniye, Göçmen, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:19:34. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 'Göçler Güç Olmasın' fotoğraf sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement