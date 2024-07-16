Osmanlı'dan kalan 'sadaka taşı' ihtiyaç sahiplerine umut oluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Osmanlı'dan kalan 'sadaka taşı' ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Çankırı'da Osmanlı döneminden kalan sadaka taşına vatandaşlar tarafından bırakılan paralar, ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Çankırı il merkezinde bulunan Çivitcioğlu Medresesi'nde bulunan sadaka taşına vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahipleri için para bırakılıyor. Sadaka taşından toplanan paralar, görevliler tarafından tutanak ile kayıt altına alınarak kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Osmanlı'dan kalan geleneğin hala yaşatılıyor olmasının sevindirici olduğunu belirten bir vatandaş, bu gelenek sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yardım alırken kimin verdiğinin veya kimin aldığının bilinmediğini ifade etti.

16.07.2024 21:40
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Osmanlı'dan kalan 'sadaka taşı' ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

ÇANKIRI - Çankırı'da Osmanlı döneminden kalan sadaka taşına vatandaşlar tarafından bırakılan paralar, ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Osmanlı döneminde ihtiyaç sahipleri için yapılan sadaka taşı, Çankırı'da yaşatılan gelenek ile ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Çankırı il merkezinde bulunan ve 17'nci yüzyıldan günümüze ulaşan Çivitcioğlu Medresesi'nde bulunan sadaka taşına vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahipleri için para bırakılıyor. Sadaka taşından toplanan paralar, görevliler tarafından tutanak ile kayıt altına alınarak kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

"İhtiyaç sahibi kişiler tespit edildiğinde kendilerine ulaştırılıyor"

Osmanlı'dan kalan geleneğin hala yaşatılıyor olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Nazım Ege isimli vatandaş, "Osmanlı'dan günümüze kadar yaşatılan ve çok güzel bir gelenek olan sadaka taşına vatandaşlar, avuçları yumuk bir şeklide paralarını atıyorlarmış. Yumuk bir şekilde atmalarındaki amaç ise kimsenin az veya çok hayır yaptığı görülmemesi. İhtiyaç sahibi kişiler ise avuçları yumuk buradan ihtiyaçları kadar alırlarmış. Kimin aldığı kimin verdiği tamamen bilinmezmiş. Günümüzde de hala bu gelenek sürdürülüyor ve buradan biriken paralar biriktirilip personellerin gözetiminde, tutanak tutarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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