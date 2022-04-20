Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' uygulaması bu okulda sürdürülüyor - Son Dakika
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Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' uygulaması bu okulda sürdürülüyor

20.04.2022 13:27

Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' uygulaması bu okulda sürdürülüyor Sadaka taşında biriken para okulun kantincisine verilerek yerine ederi kadar yiyecek ve içecek, yine okulun sadaka taşına bırakılıyor Kahramanmaraş'ta bir ilkokulun bahçesine konulan ve Osmanlı döneminden günümüze gelen "sadaka...

Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' uygulaması bu okulda sürdürülüyor

Sadaka taşında biriken para okulun kantincisine verilerek yerine ederi kadar yiyecek ve içecek, yine okulun sadaka taşına bırakılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir ilkokulun bahçesine konulan ve Osmanlı döneminden günümüze gelen "sadaka taşı" uygulaması ile öğrenciler ihtiyaçlarını gideriyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulanan Şehit Öğretmenler İlkokulunda, Okul Müdürü Erol Yorulmaz'ın 2014 yılında göreve gelmesi ile birlikte, sadaka taşı uygulamasına geçildi. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yoğun şekilde kullanılan Sadaka taşı uygulaması ile dar gelirli ailelerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları gideriliyor.

Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdür Yardımcısı Hasan Asilsoy, Türk İslam tarihi ve kültürünün önemli bir mihenk taşı olan, sadaka taşı uygulamasını okullarında 2014 yılından itibaren okul müdürü Erol Yorulmaz'ın göreve başlamasıyla hayat geçirdiklerini söyledi. Asilsoy, "Okula gelen ziyaretçiler ve veliler sadaka taşı uygulamasını merak edip soruyorlar. Bizde kendilerine uygulamamızı anlatıyoruz. Gönüllerinden ne koparsa, taşın içerisine, bir miktar para bırakıyorlar. Daha sonra kantinciyle konuşuyoruz, o parayı kantinciye götürüyoruz; kanticimiz, her sabah simit, poğaça, meyve suyu ne varsa poşetin içine koyup buraya bırakıyor. Sadaka taşından sabahleyin okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklarımız da yararlanıyor. Biz bu kültürü devam ettirme arzusundayız. özellikle Ramazan ayında olmamız sebebiyle öğrenci velilerimizden biraz daha fazla katkı görmeye başladık. Bu da bizi mutlu ediyor. En azından unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği tekrar hatırlatıyor olmak gerçekten mutluluk verici" dedi.

Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' uygulaması bu okulda sürdürülüyor
Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' uygulaması bu okulda sürdürülüyor
Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' uygulaması bu okulda sürdürülüyor
Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' uygulaması bu okulda sürdürülüyor

YORUMLAR
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Kahramanmaraş, okul müdürü, Osmanlı, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' uygulaması bu okulda sürdürülüyor - Son Dakika


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