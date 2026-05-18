Osmanlı Kıyafetleri Defilesi Şanlıurfa\'da

Şanlıurfa'da, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından "Osmanlı kıyafetleri" defilesi gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen defile, müzik dinletisiyle başladı.

Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Osmanlı döneminin canlandırıldığı bir defile sundu.

Müzedeki tarihi eserlerin bulunduğu alanda, saray kadınlarının o dönemde giydiği kaftanlardan oluşan 26 parçalık koleksiyon öğrenciler tarafından tanıtıldı.

Müze Müdürü Celal Uludağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin Osmanlı dönemini başarılı şekilde yansıttığını ifade eden Uludağ, şunları kaydetti:

"18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında müzemizde çeşitli etkinlikler düzenledik. Osmanlı dönemi minyatür sanatından esinlenerek hazırlanan kıyafetler sergilendi. Bu tür etkinliklerle yerli ve yabancı ziyaretçilerin hem eserleri görmesini hem de etkinliklere katılımını önemsiyoruz."

Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuba Gürses de öğrencilerin kostümleriyle katılımcılara Osmanlı dönemi atmosferini yaşattığını söyledi.

Minyatür sanatının günümüze taşındığını vurgulayan Gürses, unutulmaya yüz tutan kıyafetlerin ihtişamının izleyicilerin beğenisini kazandığını ifade etti.