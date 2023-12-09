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Oyuncu Burak Dadak, Aydınevler oyununun sahnesinde sakatlandı - Son Dakika
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Oyuncu Burak Dadak, Aydınevler oyununun sahnesinde sakatlandı

Genç oyuncu Burak Dakak'ın Aydınlıkevler'in dün akşamki sahnesinde serçe parmağı çıktı. Oyuncu apar topar hastaneye kaldırılırken oyunun 2. perdesi de sahnelenemedi.

Oyuncu Burak Dadak, Aydınevler oyununun sahnesinde sakatlandı
09.12.2023 - 09:38,  Güncelleme: 09:51
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Final yapan Güzel Günler dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Burak Dadak, şimdilerde Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaşarak Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda rol alıyor. Dakak, dün akşam oyun esnasında sahnede terlik giyerken ayak serçe parmağı çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aydınlıkevler'in dün akşam sahnelenen oyunu yaşanan kaza nedeniyle yarım kaldı. Oyun sırasında Burak Dakak'ın ayak parmağı çıktı. Acı içinde kıvranan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası oyun yarım kaldı. Burak Dakak, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sahnede terlik giydiği anda Dakak'ın yere çarptığı ayak serçe parmağının başta kırıldığı düşünüldü ancak yapılan kontrollerde genç oyuncunun parmağında kırık değil, çıkık olduğu tespit edildi.

Genç oyuncunun sakatlanmasıyla oyununun 2. perdesi de sahnelenemedi. Aydınlıkevler, ileri bir tarihte oynanacak.

Oyuncu Burak Dadak, Aydınevler oyununun sahnesinde sakatlandı
Oyuncu Burak Dadak, Aydınevler oyununun sahnesinde sakatlandı
Oyuncu Burak Dadak, Aydınevler oyununun sahnesinde sakatlandı
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Burak Dakak, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

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