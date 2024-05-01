Sakarya'da özel gereksinimli öğrenciler süs eşyaları üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sakarya'da özel gereksinimli öğrenciler süs eşyaları üretiyor

Sakarya\'da özel gereksinimli öğrenciler süs eşyaları üretiyor

Sakarya'nın Karapürçek ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde açılan özel uygulama sınıfında, özel gereksinimli lise öğrencileri günlük ev işlerini yaparak hayata hazırlanıyor. Bu sınıfta alçıdan magnet, mumluk ve çerçeve gibi süs eşyaları üreten öğrenciler, el becerisi kazanarak sergi açmayı planlıyor. Okul müdürü ve özel eğitim öğretmeni, öğrencilerin sosyal hayattaki becerilerini geliştirmek ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak amacıyla bu sınıfın önemli olduğunu belirtiyor.

01.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde uygulama sınıfında günlük ev işlerini yaparak hayata hazırlanan özel gereksinimli lise öğrencileri, alçıdan magnet, mumluk ve çerçeve gibi süs eşyaları da üretiyor.

Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesinde açılan özel uygulama sınıfında, özel gereksinimli öğrencilerin hayatlarını ebeveynleri olmadan sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

Burada kahvaltı hazırlama ve yatak toplama gibi günlük ev işlerini yaparak hayata hazırlanan özel öğrenciler, iki yıl önce süs eşyası üretimine başladı.

Alçıdan magnet, mumluk ve çerçeve gibi süs eşyaları üreterek el becerisi kazanan özel öğrenciler, sergi açmayı planlıyor.

"Burada çok mutlu ve huzurlular"

Okul müdürü Abdurrahman Burak, AA muhabirine, öğrencilerin sosyal hayattaki becerilerini geliştirme, kendilerini ifade etme ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için bu sınıfın ihtiyaç olduğunu düşündüklerini söyledi.

Öğrencilerin iş ve beceri eğitimi dersinde yemek yaptığını, kendilerini ifade ettiğini, sosyal ve el becerilerini geliştirdiğini aktaran Burak, "Hepsinden önemlisi burada çok mutlu ve huzurlular. Hayattaki en özel, en kıymetli, en değer verdiğimiz öğrenciler ve biz inanıyoruz ki liseyi bitirdiklerinde ve buradan mezun olduklarında kendi ayaklarının üzerinde durabilecek, kendi ihtiyaçlarını görebilecek ve toplumda zorluk yaşamadan kaynaşabilecekler. Amacımız da bunu sağlamak." diye konuştu.

"Hayatlarında meslek edinebilecekleri bir alan oluşturduk"

Özel eğitim öğretmeni Çiseli Öflaz da öğrencilerin burada çok güzel rehabilite olduğunu, etkinliklerden keyif aldığını kaydetti.

Çocukların sergi açabilecek ve ürettiklerini satabilecek noktaya geldiğini anlatan Öflaz, "Tamamen sergiye yoğunlaştık. Önümüzde Anneler Günü var, ona hazırlıklar yapıyoruz." dedi.

Öflaz, öğrencilerin ebeveynleri olmadan hayata nasıl tutunabileceklerini burada öğrendiğini belirterek, "Sabahları kahvaltı hazırlatıyoruz, gün içerisinde yatak nasıl toplanır, düzeltilir onları öğretiyoruz. Ürünlerimizi satıldığında para edecek düzeyde hazırlıyoruz. Vernik atıyoruz, boyasını yapıyoruz, alçısını döküyoruz, her şeyiyle satışa hazır noktaya getiriyoruz. Okul bittikten sonra hayatlarında meslek edinebilecekleri, para kazanabilecekleri bir alan oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, Akif Ersoy, Karapürçek, Sakarya, Eğitim, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'da özel gereksinimli öğrenciler süs eşyaları üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
00:56 İşçi-patron kavgası kötü bitti Bıçaklayıp başına kazma sapladı İşçi-patron kavgası kötü bitti! Bıçaklayıp başına kazma sapladı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:49:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da özel gereksinimli öğrenciler süs eşyaları üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement