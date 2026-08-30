Pakistan'dan Zafer Bayramı'na Özel Video

Pakistan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı 'İki Kalp Tek Can' adlı özel video ile Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti tarafından 'İki Kalp Tek Can' adlı özel bir video yayımlandı. Urduca ve Türkçe seslendirilen düette, iki ülkenin ortak inancı ve dostluğu müzikle anlatıldı. Eserde, bağlama ile Pakistan'ın Rubab'ı bir araya getirildi.