Kültür Sanat

Parklarda mini kitaplıklar kuruldu

ŞANLIURFA - Siverek'te Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilçe merkezinde bulunan her parka iki adet kitaplık kuruldu.

Parkları ziyaret eden çocuklara, orta yaş grubu gençlere ve yetişkinlere yönelik 100 adet kitabın bulunduğu mini kitaplıkları Belediye Başkanı Ali Murat Bucak'ın talimatı doğrultusunda kurduklarını belirten Belediye Başkan yardımcısı Hikmet Aslanca, "İlçe merkezinde bulunan parklarımızda mini kitaplıklar kurduk, çocuklarımıza okuma alışkanlığını katabilmek için bu hizmeti başlattık, parkları ziyaret eden tüm çocukları ve gençlerimizi kitap okumaya davet ediyoruz inşallah hep beraber okuyacağız" dedi.

Aileleri ile birlikte parka gelen çocukların kitapları seçerek okumaya başlaması dikkat çekti. Parkta kitaplara ücretsiz şekilde ulaşan çocuklar Belediye Başkanı Ali Murat Bucak'a teşekkür etti.

İlçe merkezinde bulunan tüm parklarda kurulumun yapılacağına dikkat çeken Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Uğur Özbülbül, "İlçe merkezinde bulunan parklarımızda mini kitaplıklar kurmaya başladık, amacımız çocuklarımıza ve gençlerimize okuma alışkanlığını kazandırmak. Projemizi ilerleyen zamanlarda geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.