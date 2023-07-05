Pozitivizm Nedir? Felsefi İlkeleri ve Sosyal Bilimlere Katkıları

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POZİTİVİZM NEDİR?

Metindeki bu kısım, pozitivizmin ortaya çıkışını ve temel felsefesini açıklamaktadır. Auguste Comte'un pozitivizmi geliştirmesinden bahsedilir.

Bu alt başlık, pozitivist felsefenin temel özelliklerini açıklamaktadır. Gözlem ve deneyin insan bilgisinin temeli olduğu, bilginin nesnel gerçeklere dayalı olduğu, bilginin evrenselliği, ölçülebilirlik gibi konular ele alınır.

POZİTİVİZMİN SOSYAL BİLİMLERDEKİ KULLANIMI

Metinde, pozitivizmin sadece doğa bilimlerinde değil, sosyal bilimlerde de kullanıldığına değinilir. İnsan davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını belirlemek için gözlem ve deneye dayalı bir yöntem kullanılır.

POZİTİVİST YAKLAŞIMIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bu alt başlık, pozitivizmin temel özelliklerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Bu özellikler arasında nesnellik, belirlenimcilik, evrensellik, sistematiklik, gözleme dayalı araştırma yöntemleri ve verilerin ölçülebilirliği yer alır.

Son olarak, metin pozitivizmin bilim dünyasına getirdiği yenilikleri ve bilimsel araştırmaya katkılarını ele alır. Pozitivizmin veri toplama, analiz etme ve yorumlama sürecinde niceliksel araçların kullanılmasını önermesi gibi özelliklerinden bahsedilir.