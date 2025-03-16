Pursaklar'da Ramazan Coşkusu: Etkinlikler Açık Hava'da - Son Dakika
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Pursaklar'da Ramazan Coşkusu: Etkinlikler Açık Hava'da

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Pursaklar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerle ilçe halkını buluşturdu. 7-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde ilahi, ezgiler, sanatsal gösteriler ve çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler yer aldı.

16.03.2025 01:21  Güncelleme: 01:33
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Pursaklar'da Ramazan ayı coşkusu

ANKARA - Pursaklar Belediyesi, Ramazan ayı boyuncu vatandaşlara çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Ramazan ayında Pursaklar Belediyesi, ilahi, ezgiler ve birbirinden keyifli etkinliklerle, ilçe halkını buluşturuyor. Pursaklar Belediyesi, Ramazan ayında Yaşam Merkezi'nde gencinden yaşlısına tüm yaş grubuna hitap eden, birçok programı içerisinde barındıran etkinlikleri Pursaklar halkı ile buluşturuyor.

7-25 Mart tarihleri arasında Pursaklar'da Ramazan etkinlikleri kapsamında, ilahi, ezgi, söyleşi ve şiir naat dinletisi, semazen gösterisi, ebru sanatı, cam üfleme sanatı, kaliagrafi sanatı, çömlek sanatı, tokat baskısı, ahşap yakma sanatı, yüz boyama, minik ressamlar atölyesi, taş boyama atölyesi, hint kınası, bubble World, şişme oyun evi, air hockey, rodeo, uçan balon, nostaljik salıncak, kinetik kum alanı, yetenek parkuru, kara tahta boyama, kapla alanı, geoboard, puzzle bloklar ve konserler başta olmak üzere her gün birçok gösteri düzenliyor.

Program hakkında konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar'da Ramazan artık bir gelenek haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yılda dolu dolu bir Ramazan etkinliği yapıyoruz. Bu programda bizim asıl önceliğimiz çocuklarımız. Onların ihtiyacın, eğlencesine göre programlar hazırlıyoruz. Hemen her salonda onların ilgisini çekecek bir etkinlik alanımız var. Sahne gösterilerimizde büyükler için her gün birbirinden kıymetli sanatçılarımız burada konsere geliyorlar. Yoğunluğu gördüğümüzde doğru bir iş yaptığımızı anlamış oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Pursaklar'da Ramazan Coşkusu: Etkinlikler Açık Hava'da - Son Dakika

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