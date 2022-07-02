Rabat Vadisi doğası ve tarihi kalıntılarıyla gezginleri ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rabat Vadisi doğası ve tarihi kalıntılarıyla gezginleri ağırlıyor

02.07.2022 11:54
Rabat Vadisi doğası ve tarihi kalıntılarıyla gezginleri ağırlıyor

Tunceli'de sarp dağların arasında bulunan Rabat Vadisi, yeşil doğası ve koruma altındaki tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tunceli'de sarp dağların arasında bulunan Rabat Vadisi, yeşil doğası ve koruma altındaki tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

El değmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yapan kentte, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Rabat Vadisi turizme canlılık katıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyünde yer alan vadide, tarihi bir kale, köprü kalıntıları ile şelale ve göletler bulunuyor.

Her mevsim ayrı güzellik sunan vadi, özellikle mayıs-eylül aylarında çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor.

Tarihi ve doğal güzellikler iç içe

Günübirlik turlarla bölgeyi ziyarete eden doğaseverler, sırasıyla vadideki Rabat Köprüsü, kalesi ve şelalesini gezerek keyifli vakit geçiriyor.

Bölgedeki yaban keçilerini de doğal ortamlarında görüntüleyen ziyaretçiler, geri dönüş yolunda köylülerce kendilerine ikram edilen yöresel lezzetleri tadıyor.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, AA muhabirine, Tunceli coğrafyasının huzur iklimi sayesinde güzelliklerini sunmaya devam ettiğini söyledi.

Kentteki Munzur Dağları, Düzgün Baba ve Rabat Vadisi'nin doğasına hayran kaldıklarını belirten Kozan, ilin el değmemiş doğasıyla doyumsuz manzaralar sunduğunu dile getirdi.

"Dehlizlerin içerisinden geçmek müthiş heyecan verdi"

Bölgeyi doğasever ve diğer gezi kulüplerine tavsiye edeceğini anlatan Kozan şöyle konuştu:

"Yemyeşil meşe ormanlarının arasından geçerek kıvrımlı bir patikadan Rabat Vadisi'ne indik. Vadide yaban keçileri bizi karşıladı ve yavrularıyla önümüzden geçtiler. Sonra şelaleye gittik ve arkadaşlarımızın çoğu serinlemek için suya girdi. Rabat Köprüsü'nü gördük ve Rabat Kalesi'ne çıkarken de dehlizlerin içerisinden tepe lambalarımızla karanlıkta yürümek müthiş heyecan verdi."

"Tunceli bir gezgin için çok rahat"

Doğaseverlerden Selin Özdemir de Tunceli'nin doğasını çok merak ettiğini ve görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Gezgin arkadaşlarıyla İzmir'den kente geldiğini ifade eden Özdemir, "Gezi fırsatını yakalayınca hemen bu güzellikleri görmek için geldim. Tunceli beklediğimden güzel ve buranın bir gezgin için çok rahat olduğunu gördüm." dedi.

Doğa tutkunu Esin Küçüker ise bölgede yaşayan keçilerin dağlarda özgürce dolaşmasının dikkatini çektiğini aktardı.

Küçüker, yöre halkının yardımsever ve misafirperver olduğunu dile getirerek "Özellikle Rabat Kalesi'ne çıkışta mağaradan geçtik. Orası bana çok ilginç ve mutlaka yaşanılası bir yer geldi." ifadesini kullandı.

Gezgin Cansu Arslan da bölgede yaşayan insanların kendilerine çok sıcak davrandığını ve yardım ettiğini söyledi.

Rabat Vadisi'ni gezmenin keyif verici olduğunu belirten Arslan, "Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet ama Tunceli'de farklı bir cennet. Çok farklı bir doğası var. Yeşil alanları özellikle çok güzel." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı Kozan Kalesi'nde izinsiz harnup toplayanlar güvenliğe yakalandı Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA

Tunceli, Kozan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rabat Vadisi doğası ve tarihi kalıntılarıyla gezginleri ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 12:11:36. #1.12#
SON DAKİKA: Rabat Vadisi doğası ve tarihi kalıntılarıyla gezginleri ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement