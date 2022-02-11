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Rasim Öztekin'in son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyonda - Son Dakika

Rasim Öztekin'in son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyonda

11.02.2022 11:26
Rasim Öztekin'in son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyonda

İdris TİFTİKCİ / -GEÇTİĞİMİZ yıl hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in oynadığı son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyona girecek.

İdris TİFTİKCİ/ -GEÇTİĞİMİZ yıl hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in oynadığı son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyona girecek.

Dijital dünyayı farklı bir bakış açısıyla mercek altına alan Dijital Esaret filmi 11 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ödüllü yönetmen Emre Kavuk'un üstlendiği film, izleyenleri yeni suçlar ve suçlularla tanıştıyor. Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve Rasim Öztekin'in başrolde olduğu son film olan Dijital Esaret'in kadrosunda; Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç gibi isimler yer alıyor. İzleyicilerin aldıkları biletlerin kendilerine NFT ürünü olarak geri dönmesini sağlayan film, Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.


Rasim Öztekin'in son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyonda
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Rasim Öztekin, Film, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Rasim Öztekin'in son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyonda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rasim Öztekin'in son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyonda - Son Dakika
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