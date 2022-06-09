Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince 6 yeni alabalık türü keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince 6 yeni alabalık türü keşfedildi

09.06.2022 14:57
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince 6 yeni alabalık türü keşfedildi

RİZE (AA) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi tarafından 6 yeni alabalık türünün keşfedildiği bildirildi.

RİZE (AA) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi tarafından 6 yeni alabalık türünün keşfedildiği bildirildi.

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Davut Turan liderliğinde 4 ayrı çalışma yürütüldüğü vurgulanarak, dünya faunasına 6 yeni alabalık türü kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kırmızı benekli alabalıklar olarak bilinen Salmo cinsine ait türlerin Türkiye'nin özellikle hızlı ve soğuk akıntılı sularında yaygın dağılım gösterdiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce 10 alabalık türü tanımlayarak ülkemizdeki Salmo cinsinin anlaşılmasına önemli katkıda bulunan ekibin son 2 yılda yayımladıkları 4 ayrı çalışma ile bilim dünyasına Salmo Baliki, Salmo Duhani, Salmo Fahrettini, Salmo Ardahanensis, Salmo Araxensis ve Salmo Murathani'den oluşan 6 yeni tür daha kazandırıldı. Bu çalışmalar ile tür düzeyinde taksonomik statüsü belirlenmiş olan türlerin, sportif balıkçılık ve alternatif yetiştiricilik potansiyeli olan Salmo türleri ile ilgili yeni ekolojik ve biyolojik çalışmaların önü açıldı."

YORUMLAR
500
Marmara Denizi'nde 5 bin metrekare boyutunda dev hayalet ağı çıkarıldı Marmara Denizi'nde 5 bin metrekare boyutunda dev hayalet ağı çıkarıldı Kuruyan Meke Gölü az da olsa yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor Kuruyan Meke Gölü az da olsa yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince 6 yeni alabalık türü keşfedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:40 Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
21:38 Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
21:33 Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak 3 şarjör boşalttı
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr olabileceği belirtildi
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 22:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince 6 yeni alabalık türü keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement