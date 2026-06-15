Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Refahiye Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Sergi açılışına Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök ile protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Refahiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Üşekçioğlu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yıl boyunca açılan robotik kodlama, elbise dikimi ve ahşap boyama kurslarında üretilen çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Program kapsamında Nezahat Çeçen İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından koro eşliğinde müzik konseri gerçekleştirildi.
Kursiyerlerin hazırladığı çeşitli ikramların sunulmasının ardından sergi sona erdi.
Etkinlikte konuşan yetkililer, hayat boyu öğrenme anlayışının bireysel gelişim ve toplumsal üretkenlik açısından önemli katkılar sunduğunu belirtti. - ERZİNCAN
Son Dakika › Kültür Sanat › Halk Eğitim kursiyerlerinin eserleri görücüye çıktı - Son Dakika
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