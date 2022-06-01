İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika
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İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU

01.06.2022 11:42

Ressam Yalçın Gökçebağ'ın 'Geçmiş Uzun Sürer' başlıklı sergisinin açılışı, 31 Mayıs'ta gerçekleşti.

Ressam Yalçın Gökçebağ'ın 'Geçmiş Uzun Sürer' başlıklı sergisinin açılışı, 31 Mayıs'ta gerçekleşti. Eserlerinde Anadolu'yu da yansıtan Gökçebağ'ın 65 yıldır biriktirdiği resimlerinden seçtiği 110 eser, sanatseverlerle buluştu.

Ressam Yalçın Gökçebağ'ın 'Geçmiş Uzun Sürer' başlıklı sergisi, Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşmaya başladı. 23 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek sergide, sanatçının bu zamana kadar yaptığı, içerisinde Anadolu'yu yansıtan farklı dönemlere ait eserleri yer alıyor. İlk retrospektif sergisiyle sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ressam Yalçın Gökçebağ, 'Burası hayatımda şu ana kadar yaptığım bütün resimlerimin özeti, bir seçkisidir. Hayatımda çok şey geldi geçti. Bazen resim yapmayı bıraktım, ardından tekrar başladım. O beni bıraksa da ben hep ona koştum. Böylece bir ömür geçti' açıklamasını yaptı.

'BEN KÖY ÇOCUĞUYUM'

Yalçın Gökçebağ, 'Şu an 78 yaşındayım. 13 yaşında resim yapmaya başladım. Resimlerimin konuları ise çok farklı. Çocukluk dönemimde çocuk oyunları, köy düğünlerini ele alıyordum. Çünkü ben köy çocuğuyum. Yıllar geçip tecrübe edindikçe daha farklı şeyler yaptım. Şimdiye kadar 4 bin resim yapmışımdır. Buraya seçip koyduğum resimlerle her yılımı ayrı ayrı değerlendirdik. Sergiye gelen herkes çok beğendiğini söylüyor. Sanatın içinde alkış olduğu için de bu bana büyük haz veriyor. Eserlerimin hepsi ayrı ayrı benim çocuğum gibidir' dedi

İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU
İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU

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Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İSTANBUL-RESSAM GÖKÇEBAĞ'IN 65 YILLIK ANADOLU KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika


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