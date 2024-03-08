Restorasyonu tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Restorasyonu tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi yeniden ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarım ve tadilat çalışmaları tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, 1 yılın ardından tekrar ziyarete açıldı. Türbenin restorasyonu kapsamında kubbe kurşun örtüsü yenilendi, nemlenme problemine karşı drenaj çalışması yapıldı, sıva yenilendi ve temizlik işlemleri tamamlandı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından türbe, vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

08.03.2024 18:20
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Restorasyonu tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi yeniden ziyarete açıldı

KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarım ve tadilat çalışmaları tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, 1 yılın ardından tekrar ziyarete açıldı.

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde yer alan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nin onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla revize restorasyon projesine başlanan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nde birçok önemli onarım çalışması gerçekleştirildi. Restorasyon çerçevesinde kubbe kurşun örtüsü yenilendi, nemlenme problemine karşı drenaj çalışması yapıldı, nemin bozduğu sıva yenilenerek boya işleri yapıldı, iklim şartları sebebiyle zarar gören giriş kapısına sundurma yapılarak ahşap döşeme yenilendi, yağmur oluğu yapılarak mezar taşları ve türbe duvarları temizlendi, genel hatlarıyla türbe ve çevresinde temizlik ve bakım işlemleri tamamlandı.

Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nde onarım ve tadilat çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte yapılan dua sonrası ziyarete açıldı. Kurdele kesimi öncesinde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Benim de Şeyh Şaban-ı Veli'ye komşu olmama vesile olan Tahsin Babaş'tır. İnşallah bu mübarek insanın yolunda, biz de Efendimizin, Rabbimizin yolunda, muhabbet yolunda olanlardan olalım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından türbe, vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Açılışın ardından Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nde yapılan onarım ve tadilat çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, "Kastamonumuzun tarihi, turistik dokusunun en önemli yerlerinden birisi. Ülke çapında yerli ve yabancı turistleri kendisine çeken manevi bir külliye. Külliye içerisinde cami, şadırvan, dergah evleri, türbe ve asa suyumuz var. Külliye içinde ilk önce camii inşa edilmiştir, 1400'lü yılların sonunda. Dönem içerisinde de türbe, dergah evleri inşası yapılmıştır. Restorasyonu tamamlanan türbe 1611 yılında Ömer'ül Ketküda, ulema ve halk tarafından yaptırılmış, dönem içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda zaman zaman bakım ve onarımdan geçmiştir. Yerinde yaptığımız tespit çalışmalarında hem camii de, hem de türbede çevre, zaman ve iklim şartlarından kaynaklı bazı deformasyonların, malzeme kayıplarının olduğunu tespit ettik. Bu nadide tarihi eseri yaşatanlar gibi, bizden sonraki nesile bırakmak adına bir çalışma başlattık. Bu çalışmada ilk önce camiye dayalı restorasyon işlemine başladık. Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'muzda gerekli proje onaylarını alarak, 2020 yılında öncelikle camii restorasyonuna başladık. 2 yıllık bir süre zarfından camii restorasyonumuz tamamlandı. Kasım 2022 tarihinde camiimizi açtık. Daha sonra da türbe dair tespitlerimizi biraz daha derinleştirerek, restorasyon altyapısını oluşturduk. 2023 yılı Haziran ayında tadilat projesi şeklinde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda hocalarımızın da görüşlerini alarak bir proje tadilatı yaptık. 2023'ün sonbaharında türbeye dair restorasyon işlemlerine başladık" dedi.

Kaynak: İHA

Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Restorasyonu tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

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