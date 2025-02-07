Richard Gere'den Trump'a Eleştiri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Richard Gere'den Trump'a Eleştiri

Richard Gere, Goya ödül töreninde Trump'ı eleştirerek dünyanın tehlikede olduğunu vurguladı.

07.02.2025 23:16
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İspanya sinemasının prestijli ödüllerinden "Goya"da kariyer ödülüne layık görülen ABD'li aktör ve yapımcı Richard Gere, ABD Başkanı Donald Trump nedeniyle dünyanın tehlikede olduğunu savundu.

Granada'da yarın akşam düzenlenecek gala gecesinde "Goya Uluslararası" ödülünü alacak ABD'li aktör Gere, El Hamra Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Gere, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert dille eleştirerek "Halk ona oy verdi ve seçti ama durum düşündüğümden de kötü, şoke oldum. Yaptığı şeyin, seçim kampanyasında söz verdiklerinden çok daha kötü olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Herkes risk altında ve Trump'ın etrafını sardığı milyarderlerin varlığı, özellikle ciddi bir tehlike. Trump ile dünya tehlikede." diyen Gere, ABD'li iş adamı Elon Musk'ı kastederek "İktidardaki milyarderler arasındaki evlilik, çok ciddi bir sorun. Sadece film endüstrisini riski atmakla kalmayacak bir şey." diye konuştu.

Gere, evsizlere yönelik sosyal yardım projelerine de değinerek "Sokakta kalmak, yaşamak herkesin başına gelebilecek bir şeydir. Hatta çeşitli sebeplerden dolayı sokakta yaşayan bir oyuncuya rastladım. Hiçbirimiz güvende değiliz." ifadelerini kullandı.

Eşi Alejandra Silva ile birlikte 2024 Ekim ayından bu yana İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gere, buradaki yeni hayatından çok memnun olduğunu da dile getirdi.

Ünlü aktör, Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ile bir gün çalışmaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti.

Kaynak: AA

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