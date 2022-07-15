"24. Uluslararası Dağcılık, Turizm ve Yayla Şenliği" başladı - Son Dakika
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"24. Uluslararası Dağcılık, Turizm ve Yayla Şenliği" başladı

15.07.2022 15:40

Rize'de, Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak İhtisas Spor Kulübünce düzenlenen "24. Uluslararası Dağcılık, Turizm ve Yayla Şenliği" başladı.

Rize'de, Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak İhtisas Spor Kulübünce düzenlenen "24. Uluslararası Dağcılık, Turizm ve Yayla Şenliği" başladı.

Şenlik kapsamında Kaçkar Dağları'na tırmanıp kamp yapacak dağcılar, Rize Çay Çarşısı'nda toplanarak Çamlıhemşin ilçesi Avusor Yaylası'na uğurlandı.

Kulüp Başkanı Mehmet Emin Ayhan, AA muhabirine, şenliği, farkındalık yaratmak amacıyla özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde başlattıklarını söyledi.

Etkinliğin 20 Temmuz'a kadar süreceğini bildiren Ayhan, "Kaçkar Dağları dünyanın doğal ve en bakir yerlerinden birisi. Dünyanın her yerinde dağ var ancak suyun bol ve doğal güzelliğin olduğu çok az nokta var. Kaçkar Dağları bunlardan birisi. Sayısız göl var. Yurt dışından gelenler burayı beğeniyor ve tercih ediyor." diye konuştu.

Eski Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca da Rize adına çok güzel bir organizasyon yapıldığını kaydederek, "Kaçkar Dağları'na çok tırmanış yaptım. Kaçkar Dağları, her rotası ve her yönüyle çok farklı güzelliklere sahip." ifadelerini kullandı.

Kosova'dan gelen Osman Uka, 10 yıldır etkinliğe katıldığını belirterek, "Bu yıl 11 kişilik grupla geldim. Rize'yi kendi şehrimiz gibi görüyoruz. Kaçkar Dağları çok güzel. Adrenalin var. Her şey çok güzel." dedi.

Dağcıları uğurlama programına, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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