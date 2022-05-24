"7'den 70'e Her Yaşta Sanat" resim sergisi açıldı - Son Dakika
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"7'den 70'e Her Yaşta Sanat" resim sergisi açıldı

24.05.2022 14:24

Rize'de, Kovid-19 salgını döneminde insanların stresten uzaklaşması amacıyla açılan resim kursuna katılan ev hanımları ve öğrenciler, hünerlerini "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" adlı sergide beğeniye sundu.

Rize'de, Kovid-19 salgını döneminde insanların stresten uzaklaşması amacıyla açılan resim kursuna katılan ev hanımları ve öğrenciler, hünerlerini "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" adlı sergide beğeniye sundu.

Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, salgın sürecinin psikolojik etkilerinin azaltılması, her yaş grubunun sosyalleşmesi amacıyla geçen yıl "Fırçaların Dansı" temalı resim kursu açıldı.

Kursa 35'i ev hanımı ve eğitim sürecinde destek almak amacıyla 28'i öğrenci olmak üzere toplam 63 kursiyer katıldı. Kursiyerlerin bir yıllık çalışma sonucu hazırladığı 140 eserin yer aldığı "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" adlı sergi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yer alıyor.

Serginin açılışına katılan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Naci Kalaycı, AA muhabirine, kursa çok sayıda kişinin katıldığını belirterek, "Yetişkin insanlarımız kursa gelerek kendilerini rehabilite edebiliyor. Sergide ne kadar güzel eserler ortaya çıktığını görüyoruz. Hepsi eğitimli kişiler değil. Temelinde az eğitim alan kişilerin bile ne kadar güzel eserler çıkardığını görüyoruz." dedi.

"Sıkıntılarımız için inanılmaz bir terapi"

Ev hanımı kursiyerlerden Seher Öksüz, sağlık sorunlarının ardından kursa katılmaya karar verdiğini ifade ederek, "Hayatım renklendi. Sosyalleşiyoruz. Birçok kişinin yaşadığı sağlık sorunları var. Sıkıntılarımız için inanılmaz bir terapi. Yağlı boya çok farklı bir çalışma. Fırçanın ucunda bütün stresinizi atıyorsunuz." diye konuştu.

Yaşadıklarının ardından resmin kendisi için çıkış noktası olduğunu dile getiren Öksüz, "Resim bana birçok şeyi unutturdu. Resme başladığımda aklımda başka şey olmuyor. Çok zorluklar yaşadığımı herkes biliyor. Resimle tamamen onları unuttum. Çok şey kattı bana. Geçmişte yaşadığım pek çok şeyi bana unutturdu." dedi.

Emine Algül ise kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduktan sonra felç geçirdiğini ve sol tarafını kullanamadığını kaydederek, terapi amacıyla arkadaşları sayesinde kursa başladığını anlattı.

Kursta, Osman Hamdi Bey'e ait "Kaplumbağa Terbiyecisi" resmini yapmaya çalıştığını aktaran Algül, "Haddim değil ama yapmaya çalıştım. İyi bir eser ortaya çıkarmaya çalıştım. Bir yıllık çalışma gerçekleştirdik. Haftada iki gün ders aldım. Resim ruhen beni rahatlatıyor." ifadesini kullandı.

7'den 70'e Her Yaşta Sanat resim sergisi açıldı
7'den 70'e Her Yaşta Sanat resim sergisi açıldı
7'den 70'e Her Yaşta Sanat resim sergisi açıldı
7'den 70'e Her Yaşta Sanat resim sergisi açıldı
7'den 70'e Her Yaşta Sanat resim sergisi açıldı
7'den 70'e Her Yaşta Sanat resim sergisi açıldı
7'den 70'e Her Yaşta Sanat resim sergisi açıldı
7'den 70'e Her Yaşta Sanat resim sergisi açıldı
7'den 70'e Her Yaşta Sanat resim sergisi açıldı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat '7'den 70'e Her Yaşta Sanat' resim sergisi açıldı - Son Dakika


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