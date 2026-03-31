Rize\'de "Geçmişin Peşinde Rize Hatırası" fotoğraf sergisi açıldı

Rize'de, 62. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Geçmişin Peşinde Rize Hatırası" fotoğraf sergisi açıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Rize Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan sergide, kentin geçmişine ait 31 fotoğraf yer aldı.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergi, 5 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak.
