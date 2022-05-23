Rize'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Rize'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

23.05.2022 14:35
Rize'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

Rize'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara yöresel yiyecekler ikram edildi.

Rize'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara yöresel yiyecekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Rize Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde İsmail Kahraman Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Yöresel yemeklerin sergilendiği etkinlikte, Vali Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin'in eşi Fatma Metin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile kurum müdürleri, stantları gezerek yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Rize mutfağında önemli yeri olan kara lahana çorbası, yaylacıların yayla yolunda azık olarak kullandığı Hemşin ketesi ile yörenin en önemli tatlısı Laz böreği, etkinliğe katılanların ilgisini çekti.

Etkinlikte, tanıtımı yapılan coğrafi işaretli ürünler ziyaretçilere ikram edildi.

Kültür ve Turizm Müdürü Alemdaroğlu, Rize'nin yöresel mutfağıyla önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Asırlık Türk mutfağının önemine işaret eden Alemdaroğlu, "Tanıtımımın yanında gelecek nesillere aktarmak bizim için önemli bir süreç. Bu başlangıçların küçük gibi görünse de gelecek yıllara aktarılması, yeni paydaşlar oluşturulması açısından son derece değerli. Mutfağımız, geleneksel, sağlıklı ve israfı önleyici şekilde atıksız olma özelliğiyle örnek bir mutfak olarak tüm dünyaya tanıtılacaktır." dedi.

Alemdaroğlu, Rize mutfağının da dünyaya açılan Türk mutfağında önemli bir yerde olacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Turizm, Türk, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika


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