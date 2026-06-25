Şabanözü'nde ortaokul mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Şabanözü'nde ortaokul mezuniyet coşkusu

Şabanözü\'nde ortaokul mezuniyet coşkusu
25.06.2026 13:52
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Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri mezuniyet töreni düzenlendi. Kep atma ve pasta kesimiyle sona eren programa belediye başkanı, milli eğitim müdürü, öğretmenler ve veliler katıldı.

Şabanözü ilçesinde ortaokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri mezuniyeti için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Okul Müdürü Çiğdem Tağci ve mezun öğrenci Kübra Acar tarafından açılış konuşması yapıldı, öğrenciler tarafından yıl boyu hazırlanan teknoloji tasarım ve resim sergisi gezildi.

Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, kep atma ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle program sona erdi.

Törene, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şabanözü'nde ortaokul mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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