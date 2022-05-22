Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçiler, tarihi ilçeye akın etti. Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, hafta sonunda da yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Safranbolu'ya gelenler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp, müze ve konakları gezdi, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, Osmanlı dönemine ait çok sayıda eserin bulunduğu tarihi ilçenin turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, ziyaretçi hareketliliğinin özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaştığını söyledi.

Özellikle çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Türköz, herkesi Safranbolu'nun tarihi yerlerini görmeye davet etti.