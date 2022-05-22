Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

22.05.2022 16:10

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçiler, tarihi ilçeye akın etti. Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, hafta sonunda da yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Safranbolu'ya gelenler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp, müze ve konakları gezdi, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, Osmanlı dönemine ait çok sayıda eserin bulunduğu tarihi ilçenin turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, ziyaretçi hareketliliğinin özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaştığını söyledi.

Özellikle çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Türköz, herkesi Safranbolu'nun tarihi yerlerini görmeye davet etti.

Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

YORUMLAR
500
Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor Amasra'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor 80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor 80 milyon yıllık lav sütunlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
16:34 Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 18:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement