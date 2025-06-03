Safranbolu'da Otel Doluluğu Yüzde 70'i Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Safranbolu'da Otel Doluluğu Yüzde 70'i Geçti

03.06.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO kenti Safranbolu'daki otellerde doluluk oranı, Kurban Bayramı'na hazırlanırken yüzde 70'i aştı.

UNESCO kenti Safranbolu'daki otellerde doluluk yüzde 70'i geçti

KARABÜK - Osmanlı döneminden kalma tarihi konakları, dar sokakları ve korunmuş kent dokusuyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 70'i geçerken esnaf ve turizm işletmecileri yoğunluk beklentisiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Osmanlı'nın şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da Kurban Bayramının dolu dolu geçmesi bekleniyor.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerine tarihte yolculuğa çıkaracak olan ilçedeki otellerde doluluk oranı bayrama sayılı günler kala yüzde 70'lere ulaştı.

Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının bin 125'ini bünyesinde barındıran tarihi ilçe, Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, tarihi camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi yapılarıyla turistleri kendisine hayran bırakacak.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Dernek Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, bayram tatiline sayılı günler kala ilçedeki otellerde doluluk oranının yüzde 70'lere ulaştığını belirtti.

Son dakika rezervasyonlarının da etkisiyle bayram dönemini tam kapasiteyle geçirmeyi beklediklerini ifade eden Urgancıoğlu, "Yüzde 100'e yakın doluluk oranı bekliyoruz. Bununla birlikte şehir dışındaki hemşehrilerimiz de kurbanlarını kesmek için Safranbolu'ya geliyor. Kurban Bayramları, Safranbolu'da hem turizm hareketliliği hem de gurbetçilerin ziyareti açısından yoğun geçen bir dönem oluyor" dedi.

Geçen yıla göre daha kısa bir tatil periyodu olmasına rağmen bu yıl daha hareketli bir bayram geçirme beklentisi içerisinde olduklarını kaydeden Urgancıoğlu, "Çünkü geçen sene bayram daha ileri bir tarihteydi. Deniz sezonuna denk gelmişti ve tatil daha uzun bir periyottaydı. Bu sene dokuz günle birleşmedi. Dolayısıyla periyotlar kısa. Okullar tatil olmazken, deniz turizmi de tam olarak hareketlenmedi. Konum olarak yakınlığımız da aslında bu Kurban Bayramı beklentilerimiz geçen seneki Kurban Bayramı'nın üstünde olabilir" diye konuştu.

Otel işletmecisi Serhat Şengün ise Safranbolu'nun hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Safranbolu, dünyada kent ölçeğinde korunan yirmi şehirden biri. Bu özelliği sayesinde yılın 12 ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor. Kurban Bayramı'nda da yoğunluk bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şengün, kahvaltı dahil iki kişilik oda fiyatlarının 3 bin 500 TL olduğunu aktararak, kış döneminde yüzde 15'e varan indirimler sunduklarını ve bu fiyatların 2025 yılı boyunca geçerli olacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Safranbolu, Ekonomi, Kültür, Turizm, Kurban, Unesco, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da Otel Doluluğu Yüzde 70'i Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:51:58. #7.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Otel Doluluğu Yüzde 70'i Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.