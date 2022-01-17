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Safranbolu'dan kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika

Safranbolu'dan kartpostallık kar manzaraları

17.01.2022 13:27

Safranbolu'dan kartpostallık kar manzaralarıKARABÜK Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, kar yağışı sonrası ayrı bir güzellik oluşturdu.

Safranbolu'dan kartpostallık kar manzaraları

KARABÜK Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, kar yağışı sonrası ayrı bir güzellik oluşturdu.

Dünyada "En iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan Safranbolu'da etkili olan kar yağışı sonrası, bulutların arasından süzen güneş ışığıyla birlikte ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Binlerce turistin ziyaret ettiği ilçede beyaz örtüyle bütünleşen tarihi konak, ham, hamam ve camiler, güzel bir görüntü oluşturdu. Tarihi Çarşı Bölgesi'ni kuşbakışı gören Hıdırlık Seyir Tepesi'ne gelenler, beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapıların güzelliğini izleyerek, özçekim yaptı, kartopu oynadı.

Ailesiyle kartopu oynayarak manzaranın keyfini çıkaran Demir Demirtaş, " İstanbul'dan geldik. Eşimle beraber 3-4 gün gelip tatil yapalım dedik. Geldiğimizde böyle bir kar yoktu. Çokta şarttı ve güzel oldu. İstesek böyle bir manzara ve zamanı denkleştiremezdik. Buraya gelmemizin asıl amacı, buram buram tarihin kokması. Atalarımızın eskiden nasıl bir ortamda yaşadıklarını görmek. Görsellikte çok güzelliği var. Gelmeye ve göremeye değer bir yer." dedi.

Safranbolu ilçesinde, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Safranbolu'dan kartpostallık kar manzaraları
Safranbolu'dan kartpostallık kar manzaraları
Safranbolu'dan kartpostallık kar manzaraları

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UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Karabük, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'dan kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika


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