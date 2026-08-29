Başkan Şahin\'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, kazanılan Büyük Zafer'in, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve birlik ruhunun tarihe geçen en güçlü ifadelerinden biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un yalnızca askeri bir zafer değil, bütün imkansızlıklara rağmen istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin geleceğini kendi iradesiyle belirlediği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tek yürek olan aziz milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkışının destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan Büyük Zafer, milletimizin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından taviz vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Aradan geçen 104 yıla rağmen 30 Ağustos'un bize verdiği mesaj ve yüklediği sorumluluk değişmedi. Dün vatanımızın bağımsızlığı için ortaya konulan mücadele ruhunu bugün ülkemizi her alanda daha güçlü hale getirerek yaşatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinden teknolojiye, enerjiden ulaşıma kadar elde edilen milli başarılar, Türkiye'nin kendi gücüne ve kabiliyetine güvenerek geleceğe yürüyüşünün en önemli göstergeleridir. Dün cephede yazılan bağımsızlık destanını bugün üreterek, geliştirerek ve milletçe yeni başarılar kazanarak geleceğe taşıyoruz. Biz Gaziantepliler bu ruhun ne anlama geldiğini çok iyi biliriz. Antep'i 'Gazi' yapan mücadele ile 30 Ağustos'u Büyük Zafer'e taşıyan irade; aynı vatan sevgisinin, aynı cesaretin ve bağımsızlık inancının eseridir. Bugün bize düşen, bu büyük emaneti yalnızca hatırlamak değil; çalışarak, üreterek ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakarak yaşatmaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Türkiye'nin güçlü geleceğine şehirlerden katkı sunma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Üreten, gençlerini geleceğe hazırlayan, bilim ve teknolojide ilerleyen, sosyal dayanışmasını güçlendiren bir Gaziantep için ortaya koyduğumuz her eseri ve hizmeti bu büyük yürüyüşün bir parçası olarak görüyoruz. 30 Ağustos'un bize bıraktığı en büyük miras, milletimizin birlik olduğunda aşamayacağı hiçbir engelin bulunmadığı gerçeğidir. Bu inançla ülkemizin istiklaline, istikbaline ve bize emanet edilen bu aziz vatana aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor; Gaziantepli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."