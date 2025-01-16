Saimbeyli\'de Bilgi ve Kültür Şöleni

Kültür Sanat

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin katılımıyla "Bilgi ve Kültür Şöleni" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, bilgi yarışması yapıldı.

Yarışmada, Himmetli İlkokulu birinci, Atatürk İlkokulu ikinci ve Çatak İlkokulu da üçüncü oldu. Başarı elde eden öğrencilere protokol üyelerince kupa ve madalya verildi.

Kaymakam Emre Açar, Belediye Başkanı Mahmut Dal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur'un katıldığı programda, öğrenciler palyaço eşliğinde de eğlendi.