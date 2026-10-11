Sakarya\'daki 25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 5 ülkeden 25 şairle tamamlandı

Sakarya'da düzenlenen "25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları", gerçekleştirilen panel ve kapanış programıyla tamamlandı. Üç gün süren etkinliğe 5 farklı ülkeden 25 şair katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen etkinliğin son gününde, Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) "Şiir ve Felsefe İlişkisi" başlıklı panel yapıldı. Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde ise kapanış programı gerçekleştirildi. AKM'de düzenlenen panelde şairler Zeynep Arkan, Ali Ayçıl, Ali Günvar ve Ercan Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, şiirin düşünceyle üretilme sürecini, felsefeyle olan ilişkisini ve edebiyat ile düşünce dünyası arasındaki bağı ele aldı. Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde Kent Orkestrası'nın dinletisiyle başlayan kapanış programında ise 5 ülkeden katılan 25 şair sahneye çıkarak farklı dillerdeki eserlerini seslendirdi. Programa; Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin'in yanı sıra vatandaşlar katıldı.

"Kökleri geçmişe uzanan bir kültür etkinliği"

Etkinlikte konuşan Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, "Bu yıl 25'incisini düzenlediğimiz Sapanca Şiir Akşamları, geçmişi 2001 yılının da öncesine uzanan bir kültür mirasıdır. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise, "Üç gün boyunca şairlerimizle bir arada olduk. Çeyrek asırdır devam eden bu buluşma, şehrimizin kültür ve sanat hafızasında yer edinirken bizleri dizelerle buluşturdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, şairlerin eserlerini seslendirmesinin ardından sona erdi.