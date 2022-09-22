Ziya usta yarım asırdır saatlere ayar veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ziya usta yarım asırdır saatlere ayar veriyor

22.09.2022 11:54
Ziya usta yarım asırdır saatlere ayar veriyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ziya Altay, 12 metrekarelik iş yerinde saat tamir ederek mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ziya Altay, 12 metrekarelik iş yerinde saat tamir ederek mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Babasının yönlendirmesiyle 1971'de 11 yaşındayken bir ustanın yanında mesleğe adım atan Altay, 1981 yılında kendi iş yerini açtı.

Çevresinde "Saatçi Ziya" olarak bilinen Altay, 41 yıldır 12 metrekarelik iş yerinde mesleğini sürdürüyor.

"Ustamın bende emeği büyük"

Ziya Altay, AA muhabirine, 10 yıl ustasının yanında çalıştıktan sonra kendi iş yerinde mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Zor zamanlardan geçtiğini, bugün işlerinin iyi olduğunu belirten Altay, "İnsanı sadece zanaat sahibi yapmak değil, kalifiye bir eleman olarak topluma yetiştirmek de önemli. Ben ahlaklı bir saatçi olmadıktan sonra ustam beni yetiştirse ne olacak? Bana ahlakı da öğretecek ki benim yaptığım sanatın değeri olacak, ustam da hayır alacak." diye konuştu.

Altay, günümüzde mesleğe ilginin azaldığını dile getirerek, "Eskiden herkes işinin başına gelir, besmeleyle başlar, az kazanır, şükreder, 'Bereket versin.' derdi. Eski günlerde bu işlerin çok daha tadı vardı. Azdı ama özdü, tatlıydı. Komşuluk ilişkileri çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Mesleğini severek yaptığını aktararak, "Ustamın bende emeği büyük." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kocaali, Sakarya, Altay, Saat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ziya usta yarım asırdır saatlere ayar veriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:10:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ziya usta yarım asırdır saatlere ayar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement