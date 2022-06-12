Salgında tenhalaşan Bergama Antik Kenti yine ziyaretçilerle doluyor - Son Dakika
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Salgında tenhalaşan Bergama Antik Kenti yine ziyaretçilerle doluyor

12.06.2022 11:26

Kovid-19 salgını döneminde ziyaretçi sayısı azalan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama Antik Kenti, salgın tedbirlerinin tüm dünyada gevşetilmesinin ardından yine turistlerle dolmaya başladı.

Kovid-19 salgını döneminde ziyaretçi sayısı azalan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama Antik Kenti, salgın tedbirlerinin tüm dünyada gevşetilmesinin ardından yine turistlerle dolmaya başladı.

İhtişamlı Akropol, sağlık merkezi Asklepion ve dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ile salgın dönemine kadar her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti çeken antik dünyanın en önemli metropollerinden Bergama'da yine yoğunluk gözleniyor.

İzmir ve çevresindeki limanlara yanaşan kruvaziyerler, kültür turlarına artan ilgi, yurt dışındaki üniversitelerin bölgeye başlattığı eğitim seferleri ve koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla 1 Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bergama'daki ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 90 bini aştı.

Müze Müdürü Ustura: "Ciddi artış var"

Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura, AA muhabirine, salgın döneminde Bergama'ya daha çok yerli ziyaretçinin geldiğini söyledi. İzmir ve çevresindeki limanlara gelen kruvaziyer sayısındaki artışın ziyaretçi yoğunluğunu da etkilediğini ifade eden Ustura, "Her zaman, özellikle kendi vatandaşımızın Bergama'ya ziyareti devam etti. Sürekliliği vardı. Pandemi sürecinin sona ermesi ve gemilerle birlikte yabancı ziyaretçi sayısında ciddi bir artış var." dedi.

Ustura, 1 Ocak-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Bergama'ya 15 bin kişinin geldiğini, bu yıl aynı dönemde ise ziyaretçi sayısının 100 bine yaklaştığını dile getirerek "Ciddi bir ziyaretçi potansiyelimiz var, olmaya da devam edecek hem ören yeri hem müze olarak her türlü tedbirimizi aldık ve ziyaretçilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Bergama'nın genel ziyaretçi profilini Avrupa ve Uzak Doğuluların oluşturduğuna dikkati çeken Ustura, şöyle devam etti:

"Genel ziyaretçi profilimiz o bağlılığını devam ettiriyor. Bergama'nın o ziyaretçisinin yanında yeni ziyaretçi potansiyeli de oluşturuyoruz. Aslında yaptığımız çalışmalar, çalışmaların duyurulması ve birçok insana ulaşması Bergama Antik Kenti'ne ziyaretin ana unsurlarını oluşturmaya başladı diyebiliriz. Orta Avrupa, Yunanistan, Uzak Doğu'dan gelenler genel ziyaretçi kimliğimizi oluşturuyor. Kendi vatandaşlarımız da Bergama'yı daha fazla keşfetmeye başladı. Ciddi bir artış var."

Selinos Antik Kanal Projesi de ilgi görüyor

Ustura, Akropol, Asklepion, Kızıl Avlu gibi ören yerlerinin yanı sıra yeni çalışma alanı olan Antik Selinos Kanalı Restorasyon Projesi'nin de büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Bergama Antik Kenti'ni çevreleyen Selinos Deresi'nde yürüttüğü restorasyon, temizlik ve araştırma çalışmaları kapsamında taş duvarlara ulaşıldığını hatırlatan Ustura, sur duvarlarının milattan önce 5. yüzyılda kenti saldırılara karşı korumak amacıyla yapıldığını tespit ettiklerini aktardı.

Bölgede kazı, sondaj ve arkeolojik buluntuların restorasyon ve konservasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Ustura, "Kazı bitmeden bir yorum yapmak doğru olmayabilir ama kazı verilerinin, oranın bir sur duvarı ile birlikte bir su hattı, su kompleksi mimarisini açığa çıkardığını söyleyebiliriz. Aşağı kent civarında Gymnasium, hamam kısımlarına su tahliyesinin yapıldığı mimari bir organizasyon görüyoruz." diye konuştu.

Salgında tenhalaşan Bergama Antik Kenti yine ziyaretçilerle doluyor
Salgında tenhalaşan Bergama Antik Kenti yine ziyaretçilerle doluyor
Salgında tenhalaşan Bergama Antik Kenti yine ziyaretçilerle doluyor
Salgında tenhalaşan Bergama Antik Kenti yine ziyaretçilerle doluyor

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Salgında tenhalaşan Bergama Antik Kenti yine ziyaretçilerle doluyor - Son Dakika

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