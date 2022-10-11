Çocuk korosu ve balesi seçimleri için 13 Ekim'e kadar SAMDOB'a başvurulması gerekiyor.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 dönemi özel yetenek sınavlarına ilkokul 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: AA

Samsun, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak - Son Dakika

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