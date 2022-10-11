SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak - Son Dakika
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SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

11.10.2022 13:23
SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) bünyesinde faaliyet gösteren çocuk balesi ve çocuk korosuna özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) bünyesinde faaliyet gösteren çocuk balesi ve çocuk korosuna özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 dönemi özel yetenek sınavlarına ilkokul 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Çocuk korosu ve balesi seçimleri için 13 Ekim'e kadar SAMDOB'a başvurulması gerekiyor.

Çocuk balesi sınavı 15 Ekim, çocuk korosu sınavı ise 16 Ekim'de saat 10.00'da yapılacak.

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Kaynak: AA

Samsun, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak - Son Dakika
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