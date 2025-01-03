SAMDOB'dan 'Bir Tenor Aranıyor' Müzikali - Son Dakika
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Kültür Sanat

SAMDOB'dan 'Bir Tenor Aranıyor' Müzikali

SAMDOB\'dan \'Bir Tenor Aranıyor\' Müzikali

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, 'Bir Tenor Aranıyor' müzikalini yarın sahneye koyuyor.

03.01.2025 11:17
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneye koyacak.

"Müzikallerin Oscarı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir Tenor Aranıyor", sanatseverlerle buluşturulacak.

Sahnelendiği tüm illerde kapalı gişe oynanan eserde Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesi anlatılıyor.

Türkçe sahneye konulan müzikalin konusu özetle şöyle:

"Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez. Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito'nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar."

"Bir Tenor Aranıyor" müzikali, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB'dan 'Bir Tenor Aranıyor' Müzikali - Son Dakika

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