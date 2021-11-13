SAMDOB "Rus Bestecileri Akşamı" konseri verecek - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), tematik konser olan "Rus Bestecileri Akşamı"nı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Kuzeyin Melodileri" olarak adlandırılan klasik müzik konserinde SAMDOB sanatçıları soprano Mine Kurtoğlu, bas Tuncay Kurtoğlu ve piyanist Melahat İsmayilova; Tchaikovsky, Glinka, Rachmaninov, Khirennikov, Novikov gibi Rus bestecilerin eserlerinden hazırlanmış özel bir seçkiyle dinleyicilerle buluşacak.

Rus bestecilerin en bilinen eserlerinden tutku, aşk, ölüm, savaş ve doğa temalı parçaların seslendirileceği konserde Çağıl Han Öztornacı'nın koreografisiyle bale sanatçıları Ekinsu Cemgil, Çağaç Öztornacı, Ana Gorgiashvili ve Serkan Bucuga sahne alacak.

Konser 15 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda beğeniye sunulacak.